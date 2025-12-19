Mueren otras cinco personas tras ataque de EU a lanchas en el Pacífico Oriental

WASHINGTON.- El Ejército de Estados Unidos destruyó otras dos supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Pacífico Oriental y asesinó a cinco tripulantes a los cuales Washington acusó de estar involucrados en “operaciones de narcotráfico”.

Los ataques fueron perpetrados dentro de la operación “Lanza del Sur” contra el tráfico de drogas que la Administración del presidente, Donald Trump, realiza en el Caribe y áreas del Pacífico, informó el Comando Sur en su cuenta oficial de X.

De acuerdo a lo que se informó los navíos transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaban en operaciones de narcotráfico.

Tras el ataque alrededor de cinco narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en el primer buque y dos en el segundo.

A la fecha suman más de treinta las embarcaciones destruidas y al menos un centenar de personas asesinadas, supuestamente asociadas al crimen organizado, dentro de la campaña iniciada por Trump el pasado agosto.

Lo anterior se da en medio del escrutinio en el Congreso sobre la legalidad de las acciones estadounidenses contra estas supuestas narcolanchas, tras el polémico bombardeo que remató a dos supervivientes de un primer ataque el pasado 2 de septiembre en el Caribe, que según expertos podría ser considerado como un crimen.

Al momento el amplio despliegue militar de EU en el Caribe, el mayor en décadas, también ha redoblado la presión sobre el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, al que Washington acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega.