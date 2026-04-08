EU e Irán claman victoria tras acordar un alto el fuego de dos semanas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 8 abril 2026
    EU e Irán claman victoria tras acordar un alto el fuego de dos semanas
    Manifestantes progubernamentales corean eslóganes mientras ondean banderas iraníes y muestran una foto del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en una concentración tras el anuncio de una tregua de dos semanas en la guerra con Estados Unidos e Israel. AP.

Mientras tanto, Irán cerró el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en Líbano, reportaron medios estatales iraníes

TEHERÁN.- Estados Unidos e Irán clamaron victoria el miércoles después de que ambos países e Israel acordaran un alto el fuego de dos semanas que pausó más de un mes de guerra, mientras que líderes mundiales expresaron alivio, aun cuando más drones y misiles golpeaban a la República Islámica y a estados árabes del golfo Pérsico.

Los nuevos ataques amenazaban con descarrilar lo que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó como un “frágil” acuerdo.

TE PUEDE INTERESAR: Los líderes europeos celebran el alto al fuego entre EU e Irán

“La agresión contra Líbano es una agresión contra Irán”, escribió en X el general Seyed Majid Mousavi, comandante aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Advirtió que las fuerzas iraníes preparan una “respuesta contundente” sin revelar detalles.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que las fuerzas estadounidenses e israelíes habían logrado una “victoria militar con V mayúscula” y que el ejército iraní ya no representaba una amenaza importante para las fuerzas estadounidenses ni para la región. El ejército iraní dijo que la República Islámica obligó a Israel y a Estados Unidos a aceptar sus “condiciones propuestas y rendirse”.

Incluso antes de los nuevos ataques, se desconocían muchos detalles del pacto, ya que las partes implicadas presentaron visiones muy diferentes de los términos.

— Irán dijo que le permitiría formalizar su nueva práctica de cobrar a los barcos que pasen por el crucial estrecho de Ormuz, una crucial vía de tránsito para el petróleo. Pero los términos no estaban claros, ni tampoco si las embarcaciones se sentirían seguras usándola o si el tráfico marítimo se había reanudado. Tampoco estaba claro si algún otro país aceptó esta condición.

— Pakistán, que ayudó a mediar el acuerdo, así como otras naciones, señalaron que habría una pausa en los combates en Líbano, donde Israel ha lanzado una invasión terrestre contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Teherán. Israel dijo que no sería así y sus ataques alcanzaron Beirut el miércoles.

— El futuro de los programas nuclear y de misiles iraníes —cuya eliminación era un objetivo importante para Washington e Israel al ir a la guerra— también seguía sin estar claro. Trump dijo que Estados Unidos trabajaría con Irán para retirar el uranio enriquecido enterrado, aunque Irán no lo ha confirmado.

En las calles de Teherán, manifestantes progubernamentales gritaron: “¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a los que transigen!” tras el anuncio del alto el fuego y quemaron banderas estadounidenses e israelíes.

Los cánticos subrayaron la ira que alienta a los sectores conservadores, que se habían preparado para lo que muchos suponían que sería una batalla apocalíptica con Estados Unidos. Trump advirtió el martes que “toda una civilización morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acuerdos
Guerras
Muertes

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
La magia de la 4T

La magia de la 4T
NosotrAs: Lo que el presupuesto no paga, lo sostienen las mujeres

NosotrAs: Lo que el presupuesto no paga, lo sostienen las mujeres
La mujer enfrenta proceso en arraigo domiciliario, mientras sus hijos continúan en prisión preventiva por los hechos ocurridos en 2025

Fiscalía del Edomex pide hasta 140 años de prisión para Carlota, mujer acusada de doble homicidio en Chalco
Sheinbaum analiza explotar gas no convencional en Sabinas-Burro Picachos, Coahuila, clave para la soberanía energética de México.

¿Explotamos el gas no convencional, sí o no?... Sheinbaum analiza extracción en Coahuila; busca alternativas sustentables
El pago bimestral aumenta por cada alumno adicional inscrito y se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina: cuánto reciben familias con dos hijos en secundaria y cómo consultar el pago
Aunque el INAPAM no otorga dinero directo, sí puede ayudar a incrementar el monto de la pensión del IMSS.

Cómo usar INAPAM para mejorar tu pensión del IMSS paso a paso
Celebración. Los fans de la película y la moda vieron uno de sus deseos cumplidos con esta sesión.

¡De la ficción a la realidad! ‘Dominan’ Meryl Streep y Anna Wintour la portada de Vogue
Cruz Azul no logró contener los ataques de LAFC y cayó 3-0 en el BMO Stadium.

Concachampions: LAFC golpea a Cruz Azul; América sale con vida de Nashville