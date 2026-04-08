EU e Irán claman victoria tras acordar un alto el fuego de dos semanas

TEHERÁN.- Estados Unidos e Irán clamaron victoria el miércoles después de que ambos países e Israel acordaran un alto el fuego de dos semanas que pausó más de un mes de guerra, mientras que líderes mundiales expresaron alivio, aun cuando más drones y misiles golpeaban a la República Islámica y a estados árabes del golfo Pérsico.

Los nuevos ataques amenazaban con descarrilar lo que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó como un “frágil” acuerdo.

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“La agresión contra Líbano es una agresión contra Irán”, escribió en X el general Seyed Majid Mousavi, comandante aeroespacial de la Guardia Revolucionaria de Irán. Advirtió que las fuerzas iraníes preparan una “respuesta contundente” sin revelar detalles.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que las fuerzas estadounidenses e israelíes habían logrado una “victoria militar con V mayúscula” y que el ejército iraní ya no representaba una amenaza importante para las fuerzas estadounidenses ni para la región. El ejército iraní dijo que la República Islámica obligó a Israel y a Estados Unidos a aceptar sus “condiciones propuestas y rendirse”.

Incluso antes de los nuevos ataques, se desconocían muchos detalles del pacto, ya que las partes implicadas presentaron visiones muy diferentes de los términos.

— Irán dijo que le permitiría formalizar su nueva práctica de cobrar a los barcos que pasen por el crucial estrecho de Ormuz, una crucial vía de tránsito para el petróleo. Pero los términos no estaban claros, ni tampoco si las embarcaciones se sentirían seguras usándola o si el tráfico marítimo se había reanudado. Tampoco estaba claro si algún otro país aceptó esta condición.

— Pakistán, que ayudó a mediar el acuerdo, así como otras naciones, señalaron que habría una pausa en los combates en Líbano, donde Israel ha lanzado una invasión terrestre contra el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Teherán. Israel dijo que no sería así y sus ataques alcanzaron Beirut el miércoles.

— El futuro de los programas nuclear y de misiles iraníes —cuya eliminación era un objetivo importante para Washington e Israel al ir a la guerra— también seguía sin estar claro. Trump dijo que Estados Unidos trabajaría con Irán para retirar el uranio enriquecido enterrado, aunque Irán no lo ha confirmado.

En las calles de Teherán, manifestantes progubernamentales gritaron: “¡Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, muerte a los que transigen!” tras el anuncio del alto el fuego y quemaron banderas estadounidenses e israelíes.

Los cánticos subrayaron la ira que alienta a los sectores conservadores, que se habían preparado para lo que muchos suponían que sería una batalla apocalíptica con Estados Unidos. Trump advirtió el martes que “toda una civilización morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo.