EU excluye a Cuba de la flexibilización temporal de sanciones al crudo ruso

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Internacional
/ 20 marzo 2026
    EU excluye a Cuba de la flexibilización temporal de sanciones al crudo ruso
    Fue en enero pasado que Trump declaró una veda de crudo hacia Cuba, con la que mantiene un diálogo del que aún no han trascendido detalles oficiales. ESPECIAL.

Esto ocurre mientras dos tanqueros rusos se dirigen al país caribeño cargados de hidrocarburos

WASHINGTON.- Cuando la isla sufre una de sus peores crisis energéticas, agravada por el bloqueo petrolero de Washington, EU excluyó a Cuba de la flexibilización temporal de las sanciones al crudo proveniente de Rusia.

El Departamento del Tesoro incluyó a la isla en la lista de excepciones a la medida que levanta las restricciones al crudo ruso varado en el mar, pensada para estabilizar los mercados en medio de la guerra.

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Cabne infomar que Moscú había enviado a Cuba el tanquero ‘Sea Horse’ con unas 27 mil toneladas de combustible, que debe llegar su destino en los próximos días. Está previsto que otro petrolero ruso, el ‘Anatoli Kolodkin’, llegue a puerto cubano a inicios de abril con unos 725 mil barriles de crudo.

De acuerdo a la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, publicada este jueves, prohíbe la venta, entrega o descarga de crudo o productos petrolíferos de origen ruso a Cuba, Irán, Corea del Norte, Crimea y los territorios ucranianos del este bajo control prorruso.

Este permismo estará vigente hasta el próximo 11 de abril y abarca crudo ya cargado en buques en o antes del 12 de marzo y no cubre cargamentos posteriores, según el documento.

No obstante, la medida no legaliza nuevos envíos rusos, sino que permite desatascar cargamentos que ya estaban en el mar cuando se aprobó la licencia.

Fue hoy que el Kremlin prometió ayudar a su aliado caribeño a superar la crisis, pero se abstuvo de confirmar el envío de los dos buques con hidrocarburos, los primeros suministros energéticos que llegarían a la isla en casi tres meses de bloqueo estadounidense.

Hace unos días el presidente Donald Trump dijo que sería un honor para él “tomar el control de Cuba” y ha repetido que el país “caerá por su propio peso” porque está en “serias dificultades” después de perder el crudo de Venezuela tras la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro, el principal valedor de la isla caribeña.

Por su parte el presidente cubano Miguel Díaz-Canel arremetió contra la sugerencia y afirmó que cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable.

Estados Unidos ha detenido de facto las exportaciones de petróleo hacia Cuba, empujando a la nación caribeña al borde del abismo.

Asimismo Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han señalado que su gobierno considera a la nación antillana como el siguiente país en donde Estados Unidos podría expandir su influencia.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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