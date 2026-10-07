$!EU formaliza sanción contra exesposo de Marina del Pilar por vínculos con el Cártel de Sinaloa

Estados Unidos formalizó la sanción contra Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al publicar este martes 6 de octubre su designación en el Federal Register, el registro oficial del Gobierno estadounidense. La medida había sido anunciada el pasado 29 de septiembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como parte de un paquete de sanciones contra 21 personas y 25 empresas y entidades relacionadas, según los señalamientos de Washington, con el Cártel de Sinaloa.

En el documento oficial, Carlos Alberto Torres Torres aparece como una persona vinculada con el Cártel de Sinaloa y sancionada bajo las órdenes ejecutivas 14059, relacionada con la lucha contra la proliferación internacional de drogas ilícitas, y 13224, referente a sanciones contra terroristas y personas que les proporcionan apoyo. La publicación en el Federal Register establece formalmente la designación de Torres dentro de los mecanismos de sanciones estadounidenses y precisa los efectos que tiene su inclusión en las listas administradas por OFAC. ¿DE QUÉ ACUSA EU A CARLOS TORRES? De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Alberto Torres Torres habría proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios en respaldo del Cártel de Sinaloa. El Federal Register señala que la designación se realizó bajo la Orden Ejecutiva 14059 por esos presuntos apoyos a la organización criminal y, de manera adicional, bajo la Orden Ejecutiva 13224 por el señalamiento de que habría proporcionado asistencia material o servicios a una persona designada en relación con el Cártel de Sinaloa. El Tesoro estadounidense identificó a Torres como un operador político vinculado con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, a quien el Gobierno de Estados Unidos identifica como comandante de Los Rusos, una facción de Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa. Según la dependencia estadounidense, “El Ruso” mantiene presencia en Mexicali y otras zonas de Baja California, mientras que Carlos Torres habría utilizado su influencia política para facilitar actividades del grupo y protegerlo de intervenciones de autoridades y fuerzas de seguridad. El Departamento del Tesoro también sostuvo que Torres habría recibido pagos mensuales relacionados con las operaciones de la organización criminal en Baja California. Los señalamientos forman parte de la justificación presentada por el Gobierno estadounidense para imponer la sanción y no constituyen por sí mismos una resolución judicial sobre la responsabilidad penal de Torres en México o Estados Unidos.

¿QUÉ IMPLICA LA SANCIÓN DE LA OFAC? La inclusión de Carlos Torres en la lista de personas sancionadas por OFAC implica el bloqueo de sus bienes e intereses en bienes que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo posesión o control de personas estadounidenses. Asimismo, las disposiciones estadounidenses restringen, en términos generales, las operaciones y transacciones de ciudadanos y empresas de Estados Unidos con las personas y entidades designadas. El Federal Register identifica a Carlos Torres como ciudadano mexicano, con domicilio en Tijuana, Baja California, y lo vincula formalmente con los programas de sanciones derivados de las órdenes ejecutivas 14059 y 13224. La medida forma parte de una acción más amplia anunciada por el Departamento del Tesoro el 29 de septiembre, mediante la cual Estados Unidos señaló a integrantes y presuntos facilitadores financieros y políticos relacionados con estructuras del Cártel de Sinaloa.

HERMANO DE CARLOS TORRES TAMBIÉN FUE SANCIONADO La acción estadounidense también alcanzó a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Alberto Torres Torres, quien fue incluido en la misma publicación del Federal Register. El documento señala a Luis Torres como una persona que habría proporcionado o intentado proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico, así como bienes o servicios en respaldo del Cártel de Sinaloa. Además de su designación individual, cinco empresas aparecen relacionadas con Luis Alfonso Torres dentro del paquete de sanciones. Entre ellas se encuentran Distribuidora y Comercializadora ATAF, con domicilio en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como Edifika Desarrollos Baja, Raes Restaurante, The Woods Bar y Vida Orgánica Tijuana, ubicadas en Tijuana, Baja California. El Federal Register establece que estas compañías fueron designadas por presuntamente ser propiedad, estar controladas o haber actuado directa o indirectamente en nombre de Luis Alfonso Torres. La publicación oficial identifica, por ejemplo, a Distribuidora y Comercializadora ATAF como una empresa dedicada al comercio mayorista y minorista y vinculada a Luis Torres dentro de la lista de sanciones. En el caso de Edifika Desarrollos Baja, el registro estadounidense la relaciona con Luis Alfonso Torres y establece que la designación deriva de los mismos mecanismos de sanciones aplicados contra personas y entidades vinculadas con el Cártel de Sinaloa. ¿QUÉ RELACIÓN SEÑALA EU ENTRE CARLOS TORRES Y ‘EL RUSO’? El Departamento del Tesoro colocó a Carlos Torres dentro de una estructura que, según sus señalamientos, estaría relacionada con Los Rusos, una facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. La dependencia estadounidense identificó a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, como el comandante de esa estructura y afirmó que su influencia se extiende sobre Mexicali y zonas aledañas. En su comunicado del 29 de septiembre, el Tesoro sostuvo que la estructura de corrupción vinculada con el grupo habría alcanzado niveles del gobierno estatal de Baja California. La dependencia describió este esquema como “narcocorrupción” y colocó a Carlos Torres en el centro de los señalamientos relacionados con esa presunta red. El Gobierno estadounidense también señaló al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendivil García, como otra persona vinculada con “El Ruso” dentro de la estructura descrita en su investigación. Según el Tesoro, Mendivil habría recibido sobornos a cambio de permitir que el Cártel de Sinaloa mantuviera control sobre la Policía Municipal de Mexicali y facilitara actividades relacionadas con el tráfico de drogas. La dependencia también sostuvo que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendivil para permitir que el grupo criminal operara con relativa libertad en Baja California.

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¿QUÉ HA DICHO MARINA DEL PILAR SOBRE LAS SANCIONES?

Después del anuncio de las sanciones, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se deslindó de los señalamientos dirigidos contra su exesposo. La mandataria ha señalado que ella no forma parte de las personas sancionadas por OFAC y que su relación con Carlos Torres se limita actualmente a asuntos relacionados con el bienestar de su hijo.

MARINA DEL PILAR Y CARLOS TORRES SE SEPARARON EN 2025 Y POSTERIORMENTE FORMALIZARON SU DIVORCIO Por su parte, Carlos Torres ha negado los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses y manifestó que buscará realizar las gestiones correspondientes ante OFAC para aclarar la información relacionada con su designación. La publicación de este martes en el Federal Register no representa un nuevo anuncio de sanciones, sino la formalización en el registro oficial estadounidense de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro el 29 de septiembre. Con la publicación, Carlos Alberto Torres Torres queda formalmente identificado dentro de los programas de sanciones de OFAC relacionados con el combate al tráfico internacional de drogas y el financiamiento o apoyo a personas y organizaciones sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos.