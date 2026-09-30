Marina del Pilar dejó de figurar como accionista de empresa 19 días antes de ser sancionada por EU

El 10 de septiembre de 2026, Marina del Pilar Ávila Olmeda dejó de figurar como accionista de Vida Orgánica Tijuana. Diecinueve días después, el 29 de septiembre, Estados Unidos sancionó a la empresa y a los hermanos Carlos Alberto y Luis Alfonso Torres Torres por presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa. La modificación de la sociedad quedó registrada mediante un acta de “Rectificación/Cancelación de inscripción/Anotaciones” ante el Registro Público de Comercio, según informó Proceso. En el documento, Marina del Pilar ya no aparece entre los socios y Carlos Torres incrementa su participación de 15 mil a 30 mil pesos. Fue el 29 de septiembre cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a la empresa y a los hermanos Torres entre las personas y entidades sancionadas en una acción relacionada con la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael “Mayito Flaco” Zambada Sicairos. Situado en Lomas de Agua Caliente bajo el nombre comercial Vive Orgánico Fresh Market, este establecimiento funciona como un mercado especializado en productos orgánicos, naturales y artesanales, adaptados a diversos estilos de alimentación. Además, cuenta con una barra de preparación donde se ofrecen jugos, malteadas y platillos ligeros como ensaladas, de acuerdo con El Financiero.

¿QUÉ CAMBIÓ EN VIDA ORGÁNICA TIJUANA? La empresa fue constituida en noviembre de 2020, cuando Marina del Pilar era alcaldesa de Mexicali. En el acta original aparecían siete socios, entre ellos la actual gobernadora, Carlos Alberto Torres Torres y Luis Alfonso Torres Torres. El capital social era de 100 mil pesos. Marina del Pilar y Carlos Torres tenían participaciones de 15 mil pesos cada uno. Con la rectificación, la gobernadora dejó de aparecer como socia y la participación de Carlos Torres aumentó de 15 mil a 30 mil pesos. La sociedad quedó integrada por seis personas. El documento señala que “por error involuntario se omitió asentar la participación social derivado de los acuerdos tomados por los socios”. Sin embargo, el registro consultado no precisa por qué Marina del Pilar dejó de formar parte de la sociedad ni establece si su participación fue vendida, cedida o transmitida mediante otra operación.

VIDA ORGÁNICA TIJUANA: UNA EMPRESA CREADA DURANTE SU ADMINISTRACIÓN EN MEXICALI Vida Orgánica Tijuana fue constituida durante el periodo en que Ávila Olmeda gobernaba Mexicali, entre octubre de 2019 y marzo de 2021. La creación de la compañía ocurrió poco más de un año después del matrimonio entre Marina del Pilar y Carlos Torres, celebrado en septiembre de 2019. Posteriormente, ambos se divorciaron. El Gobierno de Baja California confirmó, tras las sanciones estadounidenses, que la gobernadora está legalmente divorciada de Torres y señaló que el único interés que actualmente comparten es el bienestar de su hijo. ¿QUÉ SEÑALAMIENTOS HIZO ESTADOS UNIDOS CONTRA EMPRESA VINCULADA CON MARINA DEL PILAR? El Departamento del Tesoro señaló a Carlos Alberto Torres como un político al que vincula con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”. Según la autoridad estadounidense, habría utilizado su influencia política para facilitar actividades de la organización criminal y protegerla de intervenciones de autoridades en Baja California. Respecto de Luis Alfonso Torres, Estados Unidos lo señaló por presuntas operaciones de lavado de dinero mediante empresas y campañas políticas. Vida Orgánica Tijuana también fue incluida en la lista de entidades sancionadas. La OFAC sostuvo que la empresa está vinculada con Luis Alfonso Torres. Estos señalamientos forman parte de los argumentos utilizados por el gobierno estadounidense para imponer las sanciones y no constituyen por sí mismos una sentencia judicial en México.

MARINA DEL PILAR SE DESLINDA TRAS ACUSACIONES DE ESTADOS UNIDOS Tras conocerse las sanciones, el Gobierno de Baja California señaló que Marina del Pilar no figura entre las personas sancionadas por la OFAC y afirmó que no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero. También sostuvo que su patrimonio está declarado ante las autoridades mexicanas y que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor revisar si las empresas incluidas en las sanciones estadounidenses han tenido contratos con el Gobierno de Baja California.

En caso de encontrar expedientes relacionados, estos serían enviados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para las acciones correspondientes. El posicionamiento oficial no hizo referencia a Vida Orgánica Tijuana ni explicó las circunstancias de la modificación mediante la cual Marina del Pilar dejó de figurar como accionista.