UIF bloquea cuentas de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, y sancionados por EU

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incluir a los 21 individuos ligados al Cártel de Sinaloa, señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la lista de personas bloqueadas; incluido el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Carlos Torres Torres, acusados de dirigir una red de protección al narcotráfico en Baja California a favor del grupo liderado por “Mayito Flaco”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció lo anterior en un comunicado al explicar que se actuó así como una medida preventiva de carácter administrativo contra 46 sujetos (21 físicas y 25 morales). “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que a partir de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a 46 sujetos (21 físicas y 25 morales), se llevó a cabo el análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción”, apuntó el comunicado de la dependencia de la SHCP.

UIF BLOQUEA CUENTAS DE CARLOS TORRES Y MIEMBROS DEL CARTEL DE SINALOA Indicó que elementos señalados por EU ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo para proteger la integridad del sistema financiero mexicano. “Se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras”, explicó en un comunicado, tras el anuncio de EU. Aunque afirmaron que la inclusión de los señalados a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna. Más bien, precisó, “se trata de una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC”.

La dependencia federal recordó que los individuos que están en esa situación cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable. Tienen derecho de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes. Hacienda refirió que este martes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EU sancionó a 46 sujetos, entre los cuales 21 son personas físicas y 25 empresas. Tras dicha medida, la unidad antilavado de México llevó a cabo el análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción. Así, en atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo.

LIGAN AL ‘EX’ DE MARINA DEL PILAR CON ‘LA MAYIZA’ Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo vinculó con un presunto esquema de narcocorrupción relacionado con ‘La Mayiza’, una facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información difundida por el gobierno estadounidense, Torres estaría relacionado con ‘Los Rusos’, grupo al que identifica como un brazo armado de ‘La Mayiza’ con presencia en Tijuana. La autoridad estadounidense sostiene que el exfuncionario utilizó sus relaciones e influencia política para favorecer las operaciones del grupo en Baja California. El Departamento del Tesoro incluyó a Torres dentro de una acción dirigida contra personas a las que acusó de facilitar las actividades del Cártel de Sinaloa. La dependencia describió a los señalados como “operadores de lavado de dinero y políticos corruptos que permiten al Cártel de Sinaloa operar con impunidad a escasos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Carlos Torres mantiene una alianza con Juan José Ponce Félix, identificado como ‘El Ruso’, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Los Rusos. El Departamento del Tesoro afirmó que Torres habría utilizado su influencia política para facilitar las actividades del grupo y evitar acciones de las autoridades contra integrantes del Cártel de Sinaloa en Baja California. El señalamiento también involucra a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres. De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ambos habrían participado en el esquema descrito por la OFAC. El Departamento del Tesoro también confirmó que la revocación de la visa estadounidense de Carlos Torres, reportada en mayo de 2025, estuvo relacionada con la investigación sobre sus presuntas actividades a favor de La Mayiza.

Entre los acusados también se encuentra Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Baja California. La OFAC sostiene que Mendívil habría recibido sobornos de ‘El Ruso’ para mantener bajo control a la policía municipal y permitir las operaciones del grupo. La acusación forma parte del mismo esquema que las autoridades estadounidenses atribuyen a Carlos y Luis Torres. La acción también alcanzó a Rafael Buenrostro Martín, quien anteriormente trabajó como agente de aduanas en Chihuahua y posteriormente se desempeñó como asesor legislativo del Gobierno de Baja California. De acuerdo con la OFAC, Buenrostro es conocido de Carlos Torres y mantiene una relación cercana con José Ángel Rivera Zazueta, a quien Estados Unidos identifica como un alto dirigente del Cártel de Sinaloa. Rivera Zazueta ya había sido sancionado por Estados Unidos el 30 de enero de 2023, bajo la Orden Ejecutiva 14059. En la nueva acción, la OFAC volvió a designarlo bajo la Orden Ejecutiva 13224, al señalar que actuó o pretendió actuar directa o indirectamente en nombre del Cártel de Sinaloa.