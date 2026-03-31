EU ha atacado más de 11 mil objetivos en 30 días de guerra con Irán

Esos ataques en los últimos 30 días han permitido a Estados Unidos e Israel dominar el espacio aéreo iraní.

Apenas un mes después del inicio de la guerra contra Irán , Estados Unidos ha atacado “más de 11.000 objetivos” en todo el país, según declaró el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto.

“En los últimos 30 días, hemos atacado más de 11.000 objetivos. Gracias al aumento de la superioridad aérea, hemos comenzado con éxito las primeras misiones terrestres con bombarderos B-52 , lo que nos permite seguir superando al enemigo”, dijo Caine.

“Hemos hundido más de 150 buques, incluidas todas las fragatas de la clase Jamaran de su armada”, añadió.

“Seguimos atacando a gran escala su base industrial de defensa, que incluye fábricas, almacenes, laboratorios de investigación y desarrollo nuclear y la infraestructura asociada”.

La secretaria de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció previamente el lunes el hito de los 11.000 objetivos, pero los altos mandos militares explicaron que los ataques han permitido a Estados Unidos penetrar aún más en territorio iraní y comenzar a llevar a cabo ataques dinámicos.

Los ataques dinámicos son ataques improvisados basados en inteligencia en tiempo real, a diferencia de las misiones planificadas previamente.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció que Estados Unidos llevó a cabo más de 200 ataques dinámicos en Irán el lunes.

“En las últimas 24 horas se registró el menor número de misiles y drones enemigos disparados por Irán”, declaró Hegseth. “Recientemente destruimos otro de sus búnkeres de mando... Tan solo anoche, realizamos 200 ataques dinámicos”.

El presidente Trump publicó en Truth Social un video de un dramático ataque a un depósito de municiones en Isfahán que provocó un incendio masivo. Según el Wall Street Journal , el ataque involucró bombas antibúnker de 2000 libras.

Como resultado, Estados Unidos ha presenciado el “menor número de misiles y drones enemigos disparados por Irán” durante las últimas 24 horas, según Hegseth.

Según Hegseth, la inteligencia estadounidense ha constatado que el bombardeo, que se ha prolongado durante más de un mes, ha asestado un duro golpe a la moral iraní, y recalcó que las opciones diplomáticas para poner fin a la guerra siguen plenamente sobre la mesa.

«La información de inteligencia más reciente del CENTCOM es clara», declaró el Secretario de la Guerra.

“Nuestros ataques están minando la moral del ejército iraní, provocando deserciones generalizadas, escasez de personal clave y frustración entre los altos mandos”.

«Si Irán es inteligente, llegará a un acuerdo. El presidente Trump no fanfarronea ni se echa atrás», advirtió Hegseth a Teherán en otro momento. «Pueden preguntarle al [Líder Supremo, el ayatolá Ali] Khamenei al respecto».

Las conversaciones diplomáticas con Irán son “muy reales” y “están cobrando fuerza”, añadió el Secretario de Guerra, señalando que ha recibido informes del Secretario de Estado Marco Rubio, del Vicepresidente JD Vance, así como de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, todos ellos involucrados en las conversaciones.

«Preferiríamos llegar a un acuerdo si Irán estuviera dispuesto a renunciar al material bélico que posee y a sus ambiciones», dijo Hegseth refiriéndose a las ambiciones nucleares de Teherán.

«Ese es el objetivo. No queremos tener que recurrir a la fuerza militar más de lo necesario, pero no lo dije a la ligera cuando afirmé que, mientras tanto, negociaríamos con bombas».

Antes de que abrieran los mercados el lunes, Trump sugirió que se habían logrado “grandes avances” en las conversaciones con Irán y predijo que “probablemente” se llegaría a un acuerdo con Irán, advirtiendo que, de no ser así, Estados Unidos “concluirá nuestra encantadora ‘estancia’ en Irán haciendo estallar y aniquilando por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg”.

La isla de Kharg es el punto de paso para el procesamiento de más del 90% de las exportaciones petroleras de Irán.

Trump ya había amenazado con ataques contra la isla como medida de presión contra Irán, mientras el régimen teocrático siembra el caos en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde transita más de una quinta parte del petróleo transportado por mar a nivel mundial.