EU ha extraditado a México a 313 personas buscadas durante administración Trump: embajador Ronald Johnson

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    EU ha extraditado a México a 313 personas buscadas durante administración Trump: embajador Ronald Johnson
    Embajador Ronald Johnson informó que EU ha transferido 313 personas buscadas a México durante administración Trump, destacando cooperación en seguridad bilateral Cuartoscuro

Estados Unidos ha transferido 313 personas buscadas a México, informó el embajador Ronald Johnson, destacando cooperación con la administración Trump

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que durante la administración del presidente Donald Trump, Estados Unidos ha transferido a México a 313 personas buscadas por la justicia mexicana.

A través de su cuenta en la red social X, el diplomático compartió un mensaje en el que señaló que agentes de la Patrulla Fronteriza en el Valle del Río Grande realizaron la captura de un ciudadano mexicano requerido en México por los delitos de prostitución de una menor y agresión sexual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incautan-armas-y-municiones-en-autobus-de-estados-unidos-que-iba-hacia-zacatecas-DG21412221

En el mismo mensaje, Johnson indicó: “Bajo la administración del presidente Trump, Estados Unidos ha transferido a 313 criminales buscados a México para enfrentar la justicia”.

Agregó que el caso mencionado representa, según su publicación, un ejemplo de la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

“Este caso representa otro ejemplo de la fuerte cooperación que se está promoviendo por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Juntos, estamos llevando a los criminales ante la justicia y haciendo que nuestras naciones sean más seguras”, señaló.

ANTECEDENTES SOBRE SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN

En mayo, el gobierno mexicano señaló que la administración de Donald Trump se había negado a realizar algunas transferencias de personas solicitadas por autoridades mexicanas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), del periodo de enero de 2018 al 13 de mayo pasado, México solicitó la extradición de 269 personas, sin que se hubiera concretado ninguna entrega, mientras que 36 solicitudes fueron negadas.

Entre los casos mencionados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra el del exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, relacionado con investigaciones por uso ilícito de atribuciones y facultades, así como presuntos vínculos con delincuencia organizada.

También fueron citados casos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

REALIZAN REUNIONES BILATERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

El pasado viernes, representantes de agencias de seguridad de México y Estados Unidos participaron en una reunión en la Embajada de Estados Unidos en México, en el marco del Grupo Bilateral de Implementación.

De acuerdo con información difundida por la representación diplomática, en el encuentro se abordaron temas relacionados con el crimen organizado, robo de combustible, seguridad fronteriza, contención de la migración irregular y tráfico de armas.

La embajada señaló que ambos gobiernos han obtenido “resultados históricos en materia de seguridad” mediante la cooperación bilateral.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/zar-antidrogas-de-estados-unidos-destaca-cooperacion-con-mexico-KI21380497

SE MANTIENEN DISCUSIONES SOBRE SEGURIDAD Y COOPERACIÓN BILATERAL

Las declaraciones del embajador Ronald Johnson se dieron en medio de discusiones sobre la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

En ese contexto, la denominada zar antidrogas Sara Carter ha señalado que el gobierno de Estados Unidos busca desmantelar estructuras de grupos criminales en México, incluyendo presuntos vínculos con actores dentro de instituciones gubernamentales.

Al ser consultada sobre estas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó profundizar en el tema y reiteró que la relación bilateral debe mantenerse bajo el principio de “colaboración sin subordinación”, además de insistir en la importancia de frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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