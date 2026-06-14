Zar antidrogas de Estados Unidos destaca cooperación con México

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    Zar antidrogas de Estados Unidos destaca cooperación con México
    Carter aseguró que la administración de Trump mantiene en la mira a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico. Cortesía

Sara Carter habló sobre los megatúneles donde los cárteles introducen narcóticos a EU

CDMX.- La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, habló sobre los megatúneles donde los cárteles introducen narcóticos a Estados Unidos y destacó la participación del gobierno mexicano para detenerlos.

Por medio de una entrevista en el programa American Thought Leader, la nueva “zar antidrogas” detalló la colaboración con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con información de inteligencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-involucrado-en-asalto-en-contra-de-cesar-figueroa-jimenez-GH21378853

Además, destacó que Estados Unidos tiene un “presidente (Donald Trump) que no ata las manos de las fuerzas del orden ni de los militares, les permite hacer su trabajo, nos permite hacer nuestro trabajo, pero aún tenemos que cumplir con una burocracia. Todavía tenemos leyes que debemos cumplir”.

MÉXICO Y SU COLABORACIÓN CONTRA LOS CÁRTELES

Sarah Carter reveló que han visto un progreso significativo con México, especialmente con “El Mencho”, debido a que fue perseguido por su inteligencia, pero “utilizando la Guardia Nacional, fuerzas especiales mexicanas”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cuesta-supervision-de-interoceanico-4-veces-sus-ingresos-FH21377046

De acuerdo con la funcionaria, la cooperación del general Ricardo Trevilla y Estados Unidos funcionó debido a que ellos dieron la información para que México fuera tras de ellos; “nunca habíamos visto eso antes, no de esa manera, o con esa cooperación”.

CAPTURA DE ‘EL MENCHO’

El pasado 22 de mayo, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue abatido por un operativo militar en Tapalpa. En su momento, Carter mencionó que “vimos lo que pasó en México cuando compartimos inteligencia con el gobierno mexicano. Lo vimos actuar de inmediato contra ‘El Mencho’ y fue abatido”. Y añadió que “seguiremos viendo este tipo de acciones”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/regalan-a-cnte-control-de-plazas-alertan-especialistas-FH21376232

Carter destacó que el gobierno de EU sigue apuntando a la gente de Sinaloa, a todos los funcionarios del gobierno que han protegido al cártel de Sinaloa y a Los Chapitos, sobre todo porque Trump aseveró que “Vamos a ir tras ustedes; si no cooperan con nosotros, los vamos a atacar y se van a arrepentir”.

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