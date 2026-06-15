Incautan armas y municiones en autobús de Estados Unidos que iba hacia Zacatecas

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    Incautan armas y municiones en autobús de Estados Unidos que iba hacia Zacatecas
    El hallazgo fue realizado en la Aduana de Piedras Negras, Coahuila. Cuartoscuro

Guardia Nacional aseguró el fin de semana armas de fuego y cartuchos en un autobús que viajaba de Addison, Illinois, a Jerez

Piedras Negras, COAH.- La Guardia Nacional aseguró el fin de semana armas de fuego y cartuchos en un autobús que viajaba de Addison, Illinois, en los Estados Unidos, y que se dirigía a Jerez, Zacatecas.

El hallazgo fue realizado en la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, por parte de personal de la Guardia Nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/debaten-en-estados-unidos-inclusion-del-tratado-de-aguas-en-t-mec-CG21411883

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que, en coordinación con la Guardia Nacional, el 13 de junio de 2026 se hizo el aseguramiento de “dos cargamentos ilegales de armas de fuego y cartuchos durante una revisión a un autobús de pasajeros proveniente de Addison, Illinois, Estados Unidos, con destino al municipio de Jerez, Zacatecas.

“Derivado de las labores de inspección y vigilancia, se detectó que el primer cargamento se encontraba en posesión de un pasajero, mientras que el segundo correspondía a un envío realizado mediante el servicio de paquetería transportado en la misma unidad.

INICIAN INVESTIGACIONES

“Las personas involucradas, así como las armas de fuego y cartuchos asegurados, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes llevarán a cabo las investigaciones y diligencias correspondientes”, informó la ANAM, en un comunicado.

Tanto la Agencia Nacional de Aduanas de México como la Guardia Nacional manifestaron la importancia de fortalecer las acciones de inspección y control en los puntos de entrada al territorio nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/americo-villarreal-analiza-acciones-legales-contra-los-angeles-times-FG21411217

El gobierno de México ha manifestado la necesidad de que el gobierno de Estados Unidos colabore en evitar el tráfico de armas y municipios a territorio mexicano.

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