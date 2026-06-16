EU imputa a 15 personas por obstruir redadas migratorias en Minesota

WASHINGTON.- Quince personas fueron imputadas por la Justicia de Estados Unidos por presuntamente conspirar para “obstaculizar” o agredir a agentes federales durante los operativos migratorios que tuvieron lugar en Minesota a inicios del 2026.

De acuerdo al fiscal Daniel Rosen los cargos y arrestos anunciados reflejan un amplio esfuerzo federal para hacer frente a conductas organizadas al margen de la ley.

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“Estas conductas buscan obstaculizar la aplicación de la legislación federal, poner en riesgo a las fuerzas del orden y a las mismas comunidades que estos acusados afirman falsamente estar protegiendo”, dijo.

Añadió además que los individuos “están siendo acusados no por lo que dijeron sino por lo que hicieron”.

De acuerdo a la carpeta de investigación, la imputación de cargos a estas 15 personas son por “conspiración” para obstaculizar o herir a agentes del gobierno, además de otros cargos específicos a algunos de ello como agresión, uso de armas, acoso y destrucción de la propiedad gubernamental.

El Gobierno alega que los acusados pertenecían a un grupo “militante” llamado Direct Action Minnesota (Acción Directa Minnesota) “dedicado y comprometido con la acción directa contra las leyes federales” y las normas migratorias, a través de “tácticas disruptivas (...) para desafiar, bloquear o impedir por la fuerza las redadas migratorias, detenciones y deportaciones”.

La acusación detalla las “tácticas” que los acusados usaban para “obstaculizar” las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en su ciudad.

Indicó que entre los actos que utilizaban se encontró la instalación de barricadas en algunas calles, manteniendo a los agentes de migración bajo vigilancia y compartiendo información sobre dónde estaban en grupos de la plataforma de mensajes encriptados Signal.

Cabe recordar que la llamada operación “Metro Surge”, que comenzó a finales del 2025 y se prolongó hasta los primeros meses del 2026, el Gobierno de Donald Trump desplegó cientos de agentes de ICE en Mineapolis, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la población civil e incluso llevó a la muerte de dos personas, Renee Good y Alex Pretti, a manos de funcionarios del Gobierno.

El pasado mes de septiembre, Trump firmó un decreto presidencial señalado a ‘Antifa’ como una “organización terrorista”, sin embargo, no está claro cómo podrá aplicarse este decreto, pues no existe una ley de terrorismo doméstico en EU que permita designar a un grupo como tal.