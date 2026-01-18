EU justifica que los aranceles por Groenlandia son para ‘evitar una emergencia nacional’

NUEVA YORK.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó que los aranceles con los que el presidente Donald Trump, amenazó a ocho países europeos son para “evitar una emergencia nacional”.

“La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional, es una decisión estratégica del presidente. Se trata de una decisión geopolítica, y él puede utilizar el poderío económico de los Estados Unidos para evitar una guerra abierta”, aseguró Bessent en una entrevista con la cadena NBC News.

El secretario fue preguntado por los gravámenes que a partir del 1 de febrero deberán pagar un pagar un arancel del 10%, que se incrementará al 25% a partir del 1 de junio de 2026.

“Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, explicó el mandatario.

Por lo que corresponde al rechazo conjunto de los países europeos a la amenaza de Washington, el secretario se mostró confiado en que los líderes europeos acabarán accediendo al plan de Trump.

“Creo que los europeos comprenderán que esto es lo mejor para Groenlandia, lo mejor para Europa y lo mejor para Estados Unidos”, añadió.

La Administración de Donald Trump argumenta que la decisión de EE.UU. radica en la amenaza de China y Rusia en el Ártico.

Cabe destacar que el Congreso de EE.UU. tiene la autoridad exclusiva para imponer aranceles salvo cuando el presidente declare que responden a una emergencia nacional.

Países critican la medida

Los gobiernos europeos criticaron el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de que ocho países enfrentarán un arancel del 10% a partir del próximo mes por oponerse a que Estados Unidos tome el control de Groenlandia.

Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y Finlandia están en la lista de Trump, aunque no estaba claro si los aranceles afectarían a la Unión Europea como bloque.

“Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos a fortalecer la seguridad en el Ártico como un interés transatlántico compartido. El ejercicio danés precoordinado ‘Arctic Endurance’, realizado con aliados, responde a esta necesidad. No representa una amenaza para nadie”, escribieron los ocho países en una declaración conjunta el domingo.

Fue ayer que Trump acusó a estos países de haber viajado a Groenlandia “con fines desconocidos”, después de que algunos de estos enviaran tropas a la isla, siguiendo a Dinamarca, e instaran al resto de países europeos a mantenerse unidos y firmes para no ceder a las presiones del estadounidense.