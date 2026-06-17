EU no tiene ‘nada que ver’ con la guerra en Ucrania, dice Trump en la cumbre del G7

Por: Erica L. Green and Zolan Kanno-Youngs La cumbre del Grupo de los Siete en Francia tenía como objetivo volver a dirigir la atención a la guerra en Ucrania, que ha quedado prácticamente fuera del radar del presidente Donald Trump desde que empezó la guerra en Irán. El martes, el presidente Trump echó por tierra esas esperanzas al dejar claro en la cumbre que el conflicto en Ucrania, del que una vez dijo que podría acabarlo en 24 horas, ya no ocupaba uno de los primeros lugares en su lista de prioridades.

“Mira, no tenemos nada que ver con eso”, dijo Trump sobre la guerra. “No nos afecta en nada, salvo que vendemos armas” a Ucrania, añadió. “Estamos a miles de millas de distancia”.

Las declaraciones de Trump pusieron de relieve una nueva realidad en materia de seguridad para los aliados de Estados Unidos en Europa, que durante ocho décadas confiaron en la protección estadounidense hasta que el gobierno de Trump dejó claro que debían esforzarse más por defenderse por sí mismos. Trump dijo que se había reunido con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la cumbre de Évian-les-Bains, en Francia, donde los dos líderes también participaron en un debate con otros líderes mundiales sobre la guerra en Ucrania. Trump calificó la reunión con Zelenski de “muy buena” y dijo que volvería a reunirse con él más adelante. También repitió la afirmación que ha hecho durante el último año de que Rusia debería llegar a un acuerdo. Pero cuando le preguntaron si prestaría una “atención especial” a Ucrania, Trump dejó claro que no lo haría. Aunque el conflicto con Irán pronto quedaría “en el retrovisor”, dijo Trump, por ahora seguía “enfocado en Irán”. No obstante, Trump dio a Ucrania algunas noticias positivas. Ahora que había llegado a un acuerdo que podría abrir el estrecho de Ormuz, dijo Trump, estaba más dispuesto a volver a imponer sanciones al petróleo ruso. El gobierno había levantado temporalmente las sanciones a principios de año, en un intento por contener los precios de la energía, que se habían disparado a causa de la guerra en Irán.

El gobierno de Trump volvió a intentar a finales de 2025 negociar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev, que comenzó en febrero de 2022 con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. El intento de mediación fracasó después de que los ucranianos acusaran a Trump, quien desde hace tiempo ha hablado de manera positiva del presidente ruso Vladimir Putin, de proponer condiciones que, según ellos, favorecían demasiado a Rusia. A principios de esta semana, Trump elogió al presidente ruso por no interferir en su bloqueo del estrecho de Ormuz en una entrevista con The New York Times. Desde principios de año, Trump ha dirigido su atención a iniciar y resolver otros conflictos, como los de Venezuela e Irán. Trump retrató la implicación de Estados Unidos en Ucrania más como una misión humanitaria que como un esfuerzo por proteger a un aliado, y citó el número de bajas tanto en Ucrania como en Rusia como la razón por la que quería ponerle fin. Los partidarios de Ucrania, incluidos aquellos en el Congreso, dijeron que impedir que Rusia ganara la guerra también era necesario para evitar que un Putin envalentonado atacara a otros aliados de la OTAN. Trump habló con Zelenski y Putin el domingo antes de partir hacia la cumbre. Zelenski, en otras declaraciones a la prensa el martes, dijo que había comunicado al resto de los líderes mundiales presentes en la cumbre que su país necesitaba urgentemente misiles de defensa aérea. Añadió que esperaba que Ucrania contara con el respaldo de todos los líderes del Grupo de los Siete. Por otra parte, publicó un video en el que afirmaba que drones ucranianos habían atacado una refinería de petróleo en Moscú, a unos 16 kilómetros del Kremlin.

William B. Taylor Jr., quien fue embajador de Estados Unidos en Ucrania de 2006 a 2009, dijo que esperaba que una tregua en los combates en Irán animara al gobierno de Trump a proporcionar más recursos militares, incluidos misiles Patriot.