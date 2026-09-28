Birmex: presupuesto millonario, COVID-19 y Megafarmacia golpean su producción de vacunas

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los dos años que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, le han asignado más de 80 mil millones de pesos a la empresa pública.

En los ocho años que lleva en el poder la autollamada Cuarta Transformación, se han aumentado año con año los recursos destinados al funcionamiento de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México ( Birmex ), al pasar de 2 mil 500 millones de pesos en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto (2018), a más de 23 mil millones de pesos en 2026; es decir, su presupuesto anual se incrementó casi 10 veces.

Sin embargo, más presupuesto no se ha traducido en una mejor producción de vacunas, objetivo por el que fue creado, o en el abasto óptimo de medicamentos, tarea que le fue encomendada desde finales de 2023.

Por el contrario, la mayor parte de los recursos se utilizaron para paliar los contagios de COVID-19 y acondicionar la Megafarmacia, asignaciones en las que tampoco tuvo éxito porque la pandemia dejó más de 800 mil fallecidos por el virus (cifra que pone a México entre los primeros lugares a nivel mundial), y la bodega de Huehuetoca no fue surtida (en diciembre de 2024 apenas tenía 0.5% de su capacidad).

Así como para la contratación de personal. La falta de producción de vacunas en los laboratorios de Birmex con Morena se tradujo en un subejercicio de 13 mil 784 millones de pesos en total, y de éstos, 10 mil 553 millones de pesos se dejaron de gastar para comprar productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.

ABANDONÓ PRODUCCIÓN DE VACUNAS POR COVID-19 Y MEGAFARMACIA

En 2019, Birmex gastó 4 mil 953 millones de pesos, lo que significó 27.7% más de lo que le aprobó la Cámara de Diputados para ese año (3 mil 878 millones de pesos), porque destinó más recursos al rubro de Gastos de Operación, de acuerdo con la Cuenta Pública.

Del total, se pagaron mil 62 millones de pesos por una compra extraordinaria de vacunas para cubrir la demanda en el sector salud; y tuvo un subejercicio de 1 mil 300 millones de pesos en la compra de productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio.

Para 2020 le fueron aprobados 5 mil 612 millones de pesos, pero sólo erogó 3 mil 613 millones de pesos, ya que en los gastos de operación hubo una variación, específicamente en el rubro de materiales y suministros “lo pagado fue menor por 38.6% en comparación con el presupuesto aprobado... Lo pagado en Servicios Generales fue menor en 44.3% respecto al presupuesto aprobado.

Debido a una menor venta en los productos que se comercializan”, especificó Birmex en el reporte a la Cuenta Pública de ese año.En 2021 volvió a disminuir lo pagado en gastos de operación, en 22.2% con respecto al presupuesto aprobado, por una menor compra en Materiales y Suministros debido a una producción menor en sus laboratorios.

“Esta variación se explica principalmente por lo siguiente: no se llegó a las metas de ventas en las vacunas de influenza y hexavalente, y a la falta de producción en las áreas de nuestros laboratorios. El presupuesto pagado en Servicios Generales fue menor en 0.1% respecto al presupuesto aprobado. Debido a una menor venta de vacunas, antiviperinos, los cuales se comercializan, y a la falta de producción en nuestros laboratorios”, especificó Birmex.

Los recursos se redirigieron a la contratación de personal para abrir “nuevas plazas eventuales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo la encomienda presidencial del recibo, traslado, almacenamiento y distribución de la vacuna COVID-19 y la Distribuidora Nacional de Insumos para la Salud”.

En ese rubro, gasto corriente, hubo un aumento de 326.3%.En 2022, la empresa estatal erogó 7 mil 980 millones de pesos, pero el aumento se debió a la contratación de más personal para continuar con la orden presidencial del recibo, traslado, almacenamiento y distribución de la vacuna COVID-19 y la Distribuidora Nacional de Insumos para la Salud, pero la producción de vacunas volvió a fracasar.

“En Materiales y Suministros se registró un gasto pagado mayor en 5.6% en comparación con el presupuesto aprobado, como resultado de los mayores pagos realizados a proveedores de vacunas, por la capitalización otorgada, pese a que no se llegó a la meta de venta de las vacunas que se comercializan y a la falta de producción en las áreas de los laboratorios. El presupuesto pagado en Servicios Generales fue menor en 23.3% respecto al presupuesto aprobado. Debido a una menor venta de vacunas que se comercializan y a la falta de producción en los laboratorios”, detalló.

En 2023, Birmex gastó 5 mil 139 millones de pesos, y reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que “se registró un gasto pagado menor en 51.1% en comparación con el presupuesto aprobado, debido al menor funcionamiento dentro de los laboratorios... y el presupuesto pagado en Servicios Generales fue mayor en 272.6% respecto al presupuesto aprobado. Debido a una menor venta de vacunas que se comercializan y a la falta de producción en los laboratorios”.

No obstante, ese año se le encomendó echar a andar el proyecto de la Megafarmacia, y para ello se le autorizaron mil 241 millones de pesos extras a su presupuesto para invertir en la bodega ubicada en Huehuetoca, Estado de México.

“En el gasto de inversión no se aprobaron recursos originalmente; sin embargo, se autorizaron recursos por 620 mil 551.2 pesos para llevar a cabo la encomienda presidencial del Centro Federal de Distribución. En inversión física se autorizaron recursos por 613 mil 31.2 pesos, lo anterior, con la finalidad de atender la encomienda del proyecto de inversión para El Centro Federal de Almacenamiento y Distribución de Insumos para la Salud (CEFEDIS)... En Otros de Inversión... se autorizaron recursos por 7 mil 520 pesos para operaciones recuperables”, detalló el informe a la SHCP.

En 2024, Birmex gastó 11 mil 187 millones de pesos, y de éstos, 2 mil 429 millones fueron para la operación de la Megafarmacia, abandonando la producción de vacunas.

”El presupuesto pagado en Servicios Generales fue menor en 30.2% respecto al presupuesto aprobado. Debido a una menor venta de vacunas que se comercializan y a la falta de producción en los laboratorios”, especificó.

Los recursos para la bodega fueron asignados mediante dos aportaciones: el 8 de mayo de ese año, la primera aportación a capital por un monto de 1 mil 661 millones 300 mil pesos; y la segunda, el 6 de junio, por 768 millones 669 mil 960 pesos.

”El proyecto de inversión aún presenta observaciones no solventadas en la SHCP, específicamente en el Sistema de Cartera de Inversión. La Dirección de Infraestructura y Proyectos, área responsable del CEFEDIS, no ha logrado solventar estas observaciones, lo que impide que el proyecto pase al estatus de ‘vigente’ en la cartera de inversión y se puede correr el riesgo de que se cancele en sistema, por lo que ha imposibilitado la actualización del Sistema de Flujo de Efectivo (MAPE. Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades), así como la modificación de la planificación financiera para incluir los gastos en los capítulos de Mobiliario y Equipo y Obra Pública”, refirió el informe.

En 2025, Birmex erogó 11 mil 736 millones de pesos, de los 16 mil 707 millones aprobados, porque ya sin la carga de la Megafarmacia, que dejó de funcionar como tal el año previo, gastó menos en gastos de operación.

En Materiales y Suministros, el gasto pagado fue inferior en 10.9% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente a un gasto menor en la adquisición de material de papelería, insumos menores de equipo de cómputo, alimento para animales, productos de laboratorio, y combustible, “así como una menor adquisición de vacunas, lo anterior se ajustó a las necesidades reales de la entidad”.

El presupuesto pagado en Servicios Generales registró una disminución de 59.1% por los menores recursos erogados en Servicios Básicos; Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros; Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, y Servicios de traslado y Viáticos, entre otros.

En Otros de Corriente se observó un gasto pagado inferior en 61.6% “por la menor erogación en mantenimientos realizados derivados de la falta de producción en las áreas de laboratorios”.

COMPRA DE MEDICAMENTOS, MARCADA POR INEFICACIA Y SOBRECOSTOS

En agosto de 2020, el objeto social de Birmex cambió para convertirse en la encargada de la distribución y compra consolidada de medicamentos y vacunas para el sector salud público.

El expresidente López Obrador designó a la empresa estatal como la encargada de la compra consolidada de medicamentos, el 22 de diciembre de 2023, con la encomienda de terminar con el desabasto que arrastró su administración.

Birmex se hizo cargo de las compras de fármacos ante el fracaso previo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos y Servicios (UNOPS) en conjunto con el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y la Secretaría de Salud (Ssa).

Sin embargo, en febrero de 2025, la Auditoría Superior de la Federación determinó que Birmex debía aclarar el destino de mil 44 millones de pesos, por diversas irregularidades en pagos que realizó para adquirir medicamentos en 2023, y en algunos casos sin que cumpliera con la calidad necesaria.