Los abogados de Christa Pike habían advertido que la ejecución sería ‘difícil y quizás cruel’ debido a sus venas

Un antiguo abogado de Christa Pike afirma que no le sorprendió que Tennessee fracasara en su intento de ejecutarla, ya que los abogados habían advertido que los problemas para acceder a sus venas podrían hacer que el procedimiento fuera peligroso y potencialmente cruel. James Crowson, quien representó a Pike durante parte de sus apelaciones posteriores a la condena, dijo que había seguido el caso desde la distancia antes de la fallida ejecución en la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend en Nashville el 30 de septiembre.

“Bueno, no puedo decir que me sorprenda”, dijo Crowson, quien representó a Pike mientras trabajaba para la Defensoría Pública de Tennessee . “Sabía que había varios documentos de la defensa que indicaban que tenía las venas dañadas, y que ese iba a ser un procedimiento difícil y quizás cruel para ella, porque la pondría en riesgo de sufrir exactamente lo que sucedió”. Pike, de 50 años, permanecía el domingo hospitalizada y conectada a una máquina que la ayudaba a respirar después de que Tennessee le administrara dos dosis de pentobarbital que no lograron matarla, según tenía entendido el abogado que ahora la representa, dijo el letrado en el programa State of the Union de CNN. “Sigue en el hospital, conectada a un respirador, en estado crítico; aún no conocemos el pronóstico y puede que no lo sepamos hasta dentro de varios días”, declaró Stephen Ferrell, defensor público federal adjunto, al presentador de CNN Jake Tapper. Ferrell le dijo a Tapper que no había podido ver a Pike personalmente, pero que “esto es todo lo que sabemos”. Los abogados de Pike alegan que la colocación incorrecta de las vías intravenosas permitió que el fármaco que le inyectaron entrara en los tejidos en lugar de en el torrente sanguíneo, lo que provocó lesiones graves en ambos brazos. El Departamento Correccional de Tennessee ha sostenido que siguió al pie de la letra el protocolo estatal para ejecuciones legales. El departamento afirmó que dicho protocolo no permitía procedimientos adicionales tras los realizados el miércoles. Crowson afirmó que las versiones de que los funcionarios siguieron el protocolo escrito y de que la ejecución se gestionó de forma deficiente no son necesariamente contradictorias.

“El estado elabora un protocolo y, por lo general, los estados que se inclinan por imponer la pena de muerte no incluyen la medicina ni la ciencia en los debates cuando elaboran estos protocolos”, dijo. Crowson afirmó que las lesiones reportadas parecían coincidir con las preocupaciones planteadas antes de la ejecución, citando la teoría de que la droga penetró en el tejido circundante en lugar de circular adecuadamente por el torrente sanguíneo de Pike. Pike fue condenada a muerte en 1995 por la tortura y el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, compañera suya en el programa Knoxville Job Corps. Pike tenía 18 años en ese momento. Su entonces novio y coacusado, Tadaryl Shipp, tenía 17 años y no era elegible para la pena de muerte. Recibió una sentencia de cadena perpetua. Esa diferencia en el castigo basada en una pequeña diferencia de edad sigue siendo significativa para Crowson. Afirmó que ilustra lo que él considera la naturaleza arbitraria de la pena capital. “Ella es unos meses mayor que el joven que cometió el mismo delito, y lleva 32 años luchando por su vida”, dijo Crowson. “Él sigue en prisión, pero no ha sido condenado a muerte”. Dijo que la edad de 18 años que fue decisiva para Pike “simplemente parece un número arbitrario”.

Crowson representó a Pike durante una etapa de su proceso de apelación unos 16 años antes y afirmó haberla visitado “decenas de veces” en el corredor de la muerte. Dijo que la última vez que habló con ella fue en 2009. En aquel entonces, describió a Pike como una persona “encantadora en apariencia” y atenta con quienes la rodeaban. Sin embargo, afirmó que la persona que él conocía se parecía poco a la adolescente cuyo crimen la llevó al corredor de la muerte. “Nunca vi a la Christa que cometió los crímenes que la llevaron a prisión”, dijo Crowson. “Esa persona existe, obviamente”. Según explicó, el argumento central de la apelación posterior a la condena era la asistencia letrada ineficaz. Su equipo sostuvo que los abogados originales de Pike no presentaron adecuadamente pruebas sobre su enfermedad mental, daño cerebral e historial de abusos graves durante la fase de sentencia. Finalmente, Pike agotó todas sus apelaciones sin obtener ningún alivio, a pesar de que sus abogados presentaron pruebas de que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. «Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos», había dicho Pike en una petición de clemencia anterior. «Y aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen». Más recientemente, Crowson afirmó que “se omitieron muchas cosas” en el momento de la condena de Pike. ¿Habría cambiado algo? No lo sé. Hay mucha gente que opina con mucha vehemencia, y su crimen fue espantoso y horrendo. Lo que ocurra a continuación dependerá de si Pike sobrevive finalmente a la ejecución fallida y, en caso afirmativo, del alcance de las lesiones permanentes que pueda sufrir. Crowson afirmó que prevé una intensa presión sobre Bill Lee, gobernador de Tennessee, para que conmute la sentencia de Pike a cadena perpetua si se recupera. Si sufriera daños neurológicos graves, añadió, las dudas sobre su capacidad mental se convertirían en un elemento central de cualquier intento de Tennessee por ejecutarla nuevamente. Las repercusiones de la ejecución fallida se agravaron el sábado cuando Lee anunció que Frank Strada, comisionado del Departamento Correccional de Tennessee, renunciaría a finales de octubre. Lee ordenó una investigación independiente y suspendió las ejecuciones en el estado durante el resto del año.