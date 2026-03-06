EU pierde 92 mil empleos el mes pasado; el desempleo sube a 4.4%

WASHINGTON.- Bajo una señal de que el mercado laboral sigue bajo presión, empleadores de Estados Unidos recortaron 92 mil puestos de trabajo el mes pasado, por lo que la tasa de desempleo subió levemente a 4.4%.

De acuerdo al Departamento del Trabajo, la contratación se deterioró con respecto a enero, cuando las empresas, las organizaciones sin fines de lucro y las agencias gubernamentales sumaron una sólida cifra de 126 mil empleos.

No obstante, los economistas esperaban 60 mil nuevos puestos de trabajo en febrero, mientras que las revisiones también recortaron 69 mil empleos de las nóminas de diciembre y enero.

“El mercado laboral pasa apuros frente a tantos vientos en contra”, afirmó Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “Las empresas serán aún más reacias a contratar esta primavera hasta que termine la guerra y puedan ver que los consumidores siguen gastando. Es un momento tenso para la economía de Estados Unidos”.

Se esperaba que el mercado laboral repuntara este año tras la caída del sector en el 2025 por las erráticas políticas arancelarias del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés. En 2025, los empleadores añadieron apenas 15 mil empleos al mes.

Las esperanzas de un repunte en 2026 aumentaron después de que la contratación de enero superara las expectativas.

“Justo cuando parecía que el mercado laboral se estabilizaba, este informe asesta un golpe demoledor a esa visión”, señaló Olu Sonola, jefe de economía de Estados Unidos en Fitch Ratings. “Es una mala noticia, se mire por donde se mire”.

CAÍDA GENERALIZADA

Cabe destacar que tan solo las empresas de construcción recortaron 11 mil puestos el mes pasado, lo que probablemente es un reflejo del clima gélido.

Asimismo las compañías de atención médica eliminaron 28 mil empleos tras una huelga de cuatro semanas de más de 30 mil enfermeras y otros trabajadores de primera línea en Kaiser Permanente en California y Hawai.

La atención médica ha sido uno de los puntos fuertes del mercado laboral. Las fábricas recortaron 12 mil empleos y ahora han perdido puestos en 14 de los últimos 15 meses.

Los restaurantes y bares perdieron casi 30 mil empleos. Las empresas de servicios administrativos y de apoyo recortaron casi 19 mil puestos, y los servicios de mensajería y paquetería, casi 17 mil.