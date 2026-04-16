EU preocupado por elección de jueces en México; advierte riesgos

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Internacional
/ 16 abril 2026
    EU preocupado por elección de jueces en México; advierte riesgos
    El gobierno de EU ha externado a México preocupación por posibilidad de que sistema judicial no será utilizado contra inversionistas y ha planteado necesidad de contar con jueces independientes y calificados. VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Michael Kozak señaló que la elección de jueces no es contraria al Estado de derecho y que en Estados Unidos también se da

El gobierno de Estados Unidos ha externado a México su preocupación por la posibilidad de que el sistema judicial no será utilizado contra los inversionistas y ha planteado la necesidad de contar con jueces independientes y calificados.

Durante una audiencia ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores, de la Cámara de Representantes, Michael Kozak, subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, fue cuestionado sobre el tema de la reforma judicial que permitió la elección de jueces en México.

El funcionario señaló que la elección de jueces, en sí misma, no es contraria al Estado de derecho y que en Estados Unidos también se da.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/propone-abm-ajustes-para-dar-certeza-a-la-reforma-judicial-AP19618594

Sin embargo, sí advirtió sobre algunas preocupaciones que tiene el gobierno estadounidense y que, dijo, se han compartido con el de México.

“No puedo enumerar públicamente las veces, pero hemos dialogado repetidamente con México sobre este tema... No podemos afirmar que la elección de jueces sea, por definición, contraria al Estado de derecho, ya que contamos con este sistema en muchos estados de la Unión Americana”, explicó.

“Lo que sí afirmamos —y lo hemos venido haciendo en conjunto con la comunidad de inversionistas estadounidenses en México— es que se necesitan jueces calificados e independientes, que no estén al servicio de los cárteles, los chinos ni de nadie más. Es un tema que nos preocupa y lo hemos dejado claro”, añadió.

En ese sentido, detalló que “la principal exigencia por parte de México es que, si desean atraer inversiones, deben tomar las medidas necesarias (incluso dentro del marco que han adoptado) para generar confianza en su sistema judicial y garantizar que no se utilice indebidamente en contra de los inversionistas. Así que, sin duda, es un proceso en constante evolución”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/reforma-de-jueces-sin-rostro-divide-a-expertos-advierten-riesgos-y-piden-limites-estrictos-IP19250811

Durante la audiencia, el congresista por Arizona, Greg Stanton, afirmó que ha impulsado “una mayor cooperación en materia de seguridad con México” y que presentó “una resolución en el Congreso expresando profunda preocupación por las reformas constitucionales que transformaron radicalmente el sistema judicial mexicano”.

Según el representante demócrata, “este es un factor limitante para la inversión estadounidense en México. Las reformas judiciales en México dejarán a los jueces expuestos a la influencia de la República Popular China o de organizaciones del crimen organizado transnacional”.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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