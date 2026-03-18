Propone ABM ajustes para dar certeza a la reforma judicial

El gremio bancario pidió al Gobierno federal una serie de adecuaciones a la reforma judicial durante su aplicación para garantizar confianza y seguridad jurídica de cara a la implementación de los proyectos del Plan México, reveló la Asociación de Bancos de México (ABM).

Emilio Romano, presidente de la ABM, dijo que, sin calificar si la reforma fue buena o no, los bancos quieren hacer que funcione, pero con la garantía de que habrá seguridad jurídica con el nuevo Poder Judicial y un clima que incentive la inversión.

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“Tomamos la decisión de decir: ‘no vamos a calificar si es buena o mala (la reforma judicial)’. Es lo que hay y, desde esa perspectiva, la decisión de los bancos es: ‘vamos a apostar a que sea buena, que los resultados concretos que veamos salir del Poder Judicial nos den confianza’. ¿Y para eso qué necesitamos ver? Imparcialidad, efectividad y prontitud en las resoluciones”, manifestó en entrevista.

“Entonces no estamos proponiendo ningún cambio a la reforma judicial per se; estamos proponiendo adecuaciones para garantizar que funcione mejor. Son adecuaciones en distintos puntos de la reforma y todos ganamos, porque si el objetivo del Gobierno es que funcione la reforma judicial, el objetivo del sector privado es que funcione la reforma judicial que se aprobó”.

Las principales propuestas de la banca son incrementar los tribunales especializados; acelerar los procesos administrativos, como la notificación de las partes; eliminar algunas formalidades que “atrasan juicios” en la parte procesal; y hacer más eficiente lo relacionado con fideicomisos.

“Nuestras propuestas son concretamente incrementar los tribunales especializados en materia mercantil para efecto de especializar a los jueces y dar mayor calidad y velocidad en sus resoluciones. También algunas modificaciones a los procesos, como a las notificaciones, que son fuente de retrasos en los juicios. Y al marco, por ejemplo, de los fideicomisos, que también ha sido un tema porque, pues al no estar claras las reglas de los fideicomisos, muchos bancos grandes ya no quieren ser fiduciarios”.

“En fin, hay muchos escenarios donde estamos trabajando con el Gobierno y estamos avanzando para poder concretar esto, para que podamos contribuir todavía más a que avancemos en una visibilidad clara de que el Poder Judicial está abonando a dar mayor seguridad jurídica”, detalló el representante de los bancos.

Algunas de las propuestas de adecuación, dijo, ya se están trabajando con la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Órgano de Administración Judicial.

“En el caso de las modificaciones, el caso del Poder Judicial, del Órgano Administrativo del Poder Judicial, nuestra propuesta no requiere recursos adicionales, eso es lo interesante, porque para la creación de más tribunales especializados en materia mercantil nuestra propuesta no es crear más tribunales, sino especializar algunos de los tribunales actuales en materia mercantil”.

“Con esto podemos distribuir mejor la carga de juicios para efecto de que si algunos tribunales tienen menor carga de juicios y otros más, pues tal vez al que tiene menor carga de juicios lo especializamos en materia mercantil, y con eso desplaza mucha de la carga de trabajo de los demás tribunales porque se vuelve muy eficiente en el descargo de temas mercantiles”, comentó el presidente de la ABM.

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Lo que se busca, recalcó, no es gastar más, sino instaurar ajustes que no requieren un presupuesto adicional, pero que sí mejorarían la ejecución de la justicia en México.

“Estamos proponiendo modificaciones complementarias procesales, o sea, a la forma en que se llevan los juicios y a la forma en que se componen los tribunales ya dentro del marco aprobado para poder garantizar que la justicia será pronta y expedita”, expresó Romano.