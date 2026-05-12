EU sanciona a responsables de farmacéutica india vinculada al tráfico de fentanilo

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    EU sanciona a responsables de farmacéutica india vinculada al tráfico de fentanilo
    Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga. ESPECIAL.

El gobierno advirtió que quienes participen en estas actividades serán considerados no elegibles para ingresar al país

WASHINGTON.- Por suministrar en territorio estadounidense medicamentos adulterados con fentanilo, un potente opioide sintético, el Gobierno de Donald Trump anunció que ha prohibido la entrada a Estados Unidos a 13 responsables de una farmacéutica india.

Según informó el Departamento de Estado en un comunicado, los sancionados son estrechos asociados comerciales de la empresa KS International Traders, con sede en la India, a la que acusan de generar ingresos mediante el tráfico de esta sustancia.

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“El fentanilo ilícito está matando a demasiados estadounidenses. Farmacias sancionadas han vendido cientos de miles de píldoras recetadas falsificadas y adulteradas con fentanilo a víctimas desprevenidas en todo Estados Unidos, devastando a familias y comunidades en todo el país”, insiste el comunicado.

Asimismo recordó que el fentanilo ha sido designado como “arma de destrucción masiva” por el presidente Donald Trump.

El fentanilo es un potente opioide sintético, unas 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína.

Explicó que este opioide ha desatado una grave crisis de adicciones en Estados Unidos y es el principal responsable de las muertes por sobredosis de drogas en el país dado que una pequeña cantidad puede resultar mortal especialmente cuando se mezcla con otras drogas.

Cabe destacar que Washington acusa a los cárteles del narcotráfico mexicanos de utilizar precursores químicos procedentes de países asiáticos, como China o India, para producir fentanilo y traficarlo a Estados Unidos.

Fue hace tres semanas que EU sancionó a una red del Cartel de Sinaloa que traficaba precursores de fentanilo desde la India a México y Guatemala.

En esa ocasión también señaló a una proveedora farmacéutica y un vendedor indios, que enviaban los químicos a empresas en Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México, así como Guatemala, para la producción de drogas sintéticas

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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