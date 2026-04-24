EU y la UE firman un nuevo plan de cooperación para el comercio de minerales críticos

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Internacional
/ 24 abril 2026
    EU y la UE firman un nuevo plan de cooperación para el comercio de minerales críticos
    El plan fue rubricado en una ceremonia en Washington entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic ESPECIAL.

Se prevé que Estados Unidos y el bloque comunitario colaboren en ‘una amplia gama de políticas e instrumentos comerciales’

WASHINGTON.- Con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo comercial en este sector estratégico altamente dominado por China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) firmaron un plan de cooperación para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, claves para la fabricación de productos tecnológicos.

Ase informó que se busca coordinar políticas comerciales frente a prácticas que han distorsionado las cadenas de suministro.

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“Esto demuestra una creciente concienciación y compromiso a nivel mundial, especialmente con nuestros aliados en Europa, sobre la importancia de las cadenas de suministro y los minerales críticos para el éxito de nuestras economías y nuestra seguridad nacional”, declaró Rubio.

En relación a China, el jefe de la diplomacia estadounidense indicó que “la excesiva concentración de estos recursos, el hecho de que estén dominados por uno o dos lugares, representa un riesgo inaceptable”.

La Comisión Europea explicó que entre las áreas de cooperación figuran la estabilización de precios, determinadas subvencionesla promoción de inversiones e investigación, normas comunes para la minería y el reciclaje, así como mecanismos de respuesta rápida ante interrupciones en el suministro.

Cabe destacar que estas herramientas se aplicarán a minerales críticos seleccionados y sus cadenas asociadas.

Según se informó en un comunicado, ambas partes también explorarán la incorporación de estas medidas en un futuro acuerdo comercial.

Washington y Bruselas señalaron además que estas discusiones se complementan con otros foros internacionales, en un contexto de creciente competencia global por el acceso a minerales clave para la transición energética y la industria tecnológica.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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