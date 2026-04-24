EU y la UE firman un nuevo plan de cooperación para el comercio de minerales críticos

WASHINGTON.- Con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo comercial en este sector estratégico altamente dominado por China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) firmaron un plan de cooperación para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos, claves para la fabricación de productos tecnológicos.

Ase informó que se busca coordinar políticas comerciales frente a prácticas que han distorsionado las cadenas de suministro.

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“Esto demuestra una creciente concienciación y compromiso a nivel mundial, especialmente con nuestros aliados en Europa, sobre la importancia de las cadenas de suministro y los minerales críticos para el éxito de nuestras economías y nuestra seguridad nacional”, declaró Rubio.

En relación a China, el jefe de la diplomacia estadounidense indicó que “la excesiva concentración de estos recursos, el hecho de que estén dominados por uno o dos lugares, representa un riesgo inaceptable”.

La Comisión Europea explicó que entre las áreas de cooperación figuran la estabilización de precios, determinadas subvencionesla promoción de inversiones e investigación, normas comunes para la minería y el reciclaje, así como mecanismos de respuesta rápida ante interrupciones en el suministro.

Cabe destacar que estas herramientas se aplicarán a minerales críticos seleccionados y sus cadenas asociadas.

Según se informó en un comunicado, ambas partes también explorarán la incorporación de estas medidas en un futuro acuerdo comercial.

Washington y Bruselas señalaron además que estas discusiones se complementan con otros foros internacionales, en un contexto de creciente competencia global por el acceso a minerales clave para la transición energética y la industria tecnológica.