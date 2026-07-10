Europa se prepara para combatir incendios con datos

Por Jeanna Smialek Un equipo de ingenieros, silvicultores y científicos está ayudando al continente a prepararse para los incendios forestales desde un gigantesco parque científico en Italia. Su arsenal incluye satélites, modelos meteorológicos y análisis de expertos. Ni siquiera la pasta del día basta para que el equipo de Fernando Sedano deje de hablar de incendios.

Mientras se comen unos espaguetis o una farinata para almorzar en el enorme centro de investigación donde trabajan, en la pequeña localidad de Ispra, Italia, la conversación deriva hacia las tasas de combustión, las olas de calor y la sequía. Otros trabajadores quizás hablen de sus aviones para el fin de semana; esta gente habla del follaje. El equipo de incendios forestales de Sedano, formado por 12 personas y que forma parte de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres de la Unión Europea, tiene una misión. Quiere evitar que Europa arda. Y mientras la mayoría de los bomberos apagan las llamas con mangueras y agua, ellos lo hacen con datos. Desde las orillas azul celeste del lago Maggiore, en los Alpes italianos, gestionan el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, que combina datos de satélites de la Unión Europea y de todo el mundo, modelos meteorológicos y análisis de expertos para seguir los incendios y predecir dónde podrían estallar o agravarse.

En las últimas dos décadas, los mapas, las predicciones y los sistemas de seguimiento del programa se han vuelto indispensables para la estrategia centralizada de lucha contra los incendios de Europa. Estos expertos son, en gran medida, la primera línea de defensa del continente, ahora que los siniestros son cada vez más frecuentes, destructivos y peligrosos. Las autoridades nacionales combaten los incendios dentro de sus fronteras, pero la Unión Europea ayuda a coordinar las respuestas y envía personal de emergencia, aviones y helicópteros adicionales a los lugares que los necesitan. ¿Debería un equipo de extinción quedarse en Grecia o desplazarse a Chipre? Las provisiones y los datos del equipo ayudan a las autoridades a tomar la decisión. Todos los jueves, desde mediados de junio hasta mediados de octubre, alguien del grupo de Sedano se une a una videollamada a las 10:00 am con sus colegas de Bruselas, equipos de extinción y expertos de los 27 países de la Unión Europea para entender cómo están evolucionando las condiciones meteorológicas y los incendios activos. El año pasado ardieron más o menos un millón de hectáreas en toda Europa. Fue el peor año registrado y casi el doble del promedio anual observado entre 2006 y 2024. Y el estado del tiempo no pinta bien para esta temporada. En apenas un mes de verano, Europa ya ha sufrido varias olas de calor. Las cifras de incendios y superficies quemadas en 2026 ya superan el promedio, sobre todo tras los incidentes de este mes en Francia, Portugal y España. Se han emitido alertas de peligro de incendio en toda Francia, España y algunas zonas de Hungría. Con el calentamiento global, las temporadas de incendios en Europa empiezan antes, acaban más tarde y se extienden más allá del Mediterráneo.

“Hace veinte años, cuando hablábamos de incendios forestales, nos referíamos sobre todo al sur de Europa” , dijo Sedano. “Ahora vemos incendios más grandes, en latitudes más al norte” . No está claro si incluso la información detallada y una planificación cuidadosa serán suficientes para evitar que Europa sufra daños graves, ya que el calentamiento global hace que sea difícil seguir el ritmo y la ferocidad de los incendios forestales. Sedano, que es español y se inicialmente como ingeniero forestal, no quiso especular sobre si los incendios de 2026 serían peores que los que arrasaron Chipre, Alemania, España e incluso Eslovaquia el año pasado. Que este año sea tan malo como el anterior “depende de muchos factores: el tiempo, las temperaturas y cómo se desarrollan las olas de calor” , dijo. A mediados de junio, cuando observamos sus instalaciones de investigación, llevaba una camisa de lino abotonada y pantalones para combatir el calor. La temperatura era sofocante, a pesar de la brisa del lago. El comienzo abrasador del verano, reconoció, “es motivo para tener cuidado” . Aunque la temporada de incendios solo está comenzando, la Unión Europea prevé poner en marcha este verano su mayor operación de extinción de incendios hasta la fecha. Las autoridades están desplegando a 777 bomberos de 14 países europeos en zonas de alto riesgo de Chipre, Francia, Grecia, Italia, Portugal y España. La UE también desplegará 22 aviones de extinción de incendios y cinco helicópteros, estacionados en 12 países, desde Chipre hasta Suecia. Ya en julio, han enviado a más de 100 personas, decenas de vehículos y varios aviones para combatir los incendios en Portugal y España. Los grupos privados y las autoridades nacionales también aportan datos y herramientas de seguimiento de incendios, que pueden ofrecer información más detallada sobre sus regiones específicas. La mayoría de los bomberos proceden de los países propios y trabajan en ellos. Los expertos señalan que el papel de la Unión Europea es importante, ya que la amenaza de los incendios forestales crece y, a veces, supera los recursos nacionales. “¿Debe, o puede, estar cada país preparado para situaciones extremas de incendios?” , cuestionó Johann Georg Goldammer, director de un servicio de vigilancia de incendios de la Universidad de Friburgo, en Alemania. Las autoridades de la UE están actuando a toda velocidad para mejorar su capacidad para rastrear las llamas, ya que estas se vuelven cada vez más grandes y destructivas. El equipo de Sedano espera incorporar pronto datos de satélite que se actualizarán cada 10 minutos, lo que hará que sus mapas de seguimiento se acerquen más al tiempo real. También están utilizando inteligencia artificial para mejorar aún más su velocidad y sus herramientas. Los investigadores intentan reforzar sus modelos para predecir mejor hacia dónde podrían dirigirse los incendios y dónde podrían intensificarse. Están analizando la vegetación de toda Europa, cartografiando la ubicación y el tipo de árboles e identificando zonas con sotobosque muerto para intentar comprender cómo podrían ser esas áreas. “Queremos poder responder a las preguntas del tipo '¿qué pasaría si...?'” , dijo Sedano. Mientras hablaba, ingenieros, programadores informáticos y otros expertos entraban y salían de su oficina. Ese giro hacia la prevención va en línea con la estrategia general de la Unión Europea. Tras años centrándose principalmente en la respuesta a los desastres, el bloque ha pasado a prestar más atención a la prevención. Los funcionarios de la UE y los expertos están estudiando cómo plantar y mantener los bosques para que sean menos propensos a los incendios, por ejemplo, añadiendo cortafuegos. Están analizando qué regiones podrían correr mayor riesgo debido a cómo el cambio climático afecta a su flora. El enfoque basado en datos de la Unión Europea y su énfasis en compartir recursos coincide con lo que están haciendo otras regiones, señaló Chris Field, científico climático de la Universidad de Stanford. En California, por ejemplo, las autoridades estatales y federales colaboran de forma estrecha, explicó. California y Australia también han compartido históricamente bomberos, aunque eso se ha vuelto más complicado a medida que las temporadas de incendios se alargan y se solapan. La dificultad, a nivel mundial, no es quedarse atrás. “Con el cambio climático, cada año tiene el potencial de batir récords en cuanto a incendios” , añadió Field. “Parece que 2026 podría ser un año realmente aterrador en Europa, pero en realidad todos los años lo son, hasta que podamos hacer las inversiones para adelantarnos a este problema” . Jeanna Smialek jefa del buró en Bruselas de The Times.

Los expertos señalan que el papel de la Unión Europea es importante, ya que la amenaza de los incendios forestales crece y, a veces, supera los recursos nacionales. “¿Debe, o puede, estar cada país preparado para situaciones extremas de incendios?” , cuestionó Johann Georg Goldammer, director de un servicio de vigilancia de incendios de la Universidad de Friburgo, en Alemania. Las autoridades de la UE están actuando a toda velocidad para mejorar su capacidad para rastrear las llamas, ya que estas se vuelven cada vez más grandes y destructivas. El equipo de Sedano espera incorporar pronto datos de satélite que se actualizarán cada 10 minutos, lo que hará que sus mapas de seguimiento se acerquen más al tiempo real. También están utilizando inteligencia artificial para mejorar aún más su velocidad y sus herramientas. Los investigadores intentan reforzar sus modelos para predecir mejor hacia dónde podrían dirigirse los incendios y dónde podrían intensificarse. Están analizando la vegetación de toda Europa, cartografiando la ubicación y el tipo de árboles e identificando zonas con sotobosque muerto para intentar comprender cómo podrían ser esas áreas.

“Queremos poder responder a las preguntas del tipo '¿qué pasaría si...?'” , dijo Sedano. Mientras hablaba, ingenieros, programadores informáticos y otros expertos entraban y salían de su oficina. Ese giro hacia la prevención va en línea con la estrategia general de la Unión Europea. Tras años centrándose principalmente en la respuesta a los desastres, el bloque ha pasado a prestar más atención a la prevención. Los funcionarios de la UE y los expertos están estudiando cómo plantar y mantener los bosques para que sean menos propensos a los incendios, por ejemplo, añadiendo cortafuegos. Están analizando qué regiones podrían correr mayor riesgo debido a cómo el cambio climático afecta a su flora. El enfoque basado en datos de la Unión Europea y su énfasis en compartir recursos coincide con lo que están haciendo otras regiones, señaló Chris Field, científico climático de la Universidad de Stanford. En California, por ejemplo, las autoridades estatales y federales colaboran de forma estrecha, explicó. California y Australia también han compartido históricamente bomberos, aunque eso se ha vuelto más complicado a medida que las temporadas de incendios se alargan y se solapan.