Trump tiene un nuevo roce con Europa, ahora por el fútbol

Por: Jeanna Smialek and Ali Watkins Las tensiones entre Estados Unidos y Europa sumaron un nuevo capítulo el lunes, cuando autoridades belgas y figuras del fútbol europeo expresaron su indignación por la reincorporación de un jugador estadounidense suspendido antes de un partido de la Copa Mundial que se disputaba esa noche contra Bélgica. Las relaciones transatlánticas ya llevaban tensas la mayor parte del último año y medio, y están a punto de enfrentar otra prueba más esta misma semana, cuando los líderes se reúnan en Turquía para una cumbre de la OTAN que está acaparando la atención. Ahora, muchos en Europa también están indignados por lo que consideran una intromisión del presidente estadounidense en el fútbol.

El presidente Donald Trump empezó 2026 amenazando con apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, miembro de la OTAN, lo que sacudió los cimientos de la alianza. También ha arremetido contra los líderes europeos por la guerra en Irán, diciendo que no han apoyado a Estados Unidos en ese conflicto. Su gobierno ha amenazado con retirar parte de las tropas desplegadas en Europa, consideradas un elemento clave de disuasión frente a Rusia, y ha arremetido contra los países que, según él, no destinan suficiente dinero a sus fuerzas armadas.

Los líderes europeos esperaban aprovechar la cumbre de la OTAN, que empieza el martes, para demostrar cuánto han aumentado el gasto en sus ejércitos, con el objetivo de mantener a Trump y a Estados Unidos comprometidos con la alianza militar. Hay mucho en juego, mientras Rusia intensifica su ofensiva contra Ucrania: un ataque la semana pasada causó la muerte de 31 personas, y otro el lunes por la mañana se cobró la vida de al menos 12. La semana pasada, Trump llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y le pidió que la federación revisara la suspensión del máximo goleador de la selección estadounidense en la Copa Mundial, Folarin Balogun, luego de que fuera expulsado y sancionado con un partido de suspensión, según personas al tanto de la conversación. Las autoridades belgas expresaron su consternación luego de que la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, anunciara el domingo que levantaría la suspensión de un partido impuesta a Balogun. Maxime Prévot, ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica y exárbitro de fútbol, dijo en un comunicado el lunes que la decisión podría minar el compromiso expreso de la FIFA con el juego limpio. “Esta decisión plantea claramente muchas preguntas”, dijo Prévot. “Si realmente fue una llamada telefónica lo que motivó esta incomprensible decisión, eso equivaldría a socavar las reglas más básicas del fútbol y del deporte”. La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) dijo en un comunicado que no tiene “más remedio que impugnar la elegibilidad del jugador para el próximo partido”, y añadió que estaba “profundamente preocupada” por el proceso. Sin embargo, se rechazó la apelación de Bélgica contra la revocación de la tarjeta roja. “La solicitud fue declarada inadmisible debido a que la RBFA no es parte en el proceso y, por lo tanto, no tiene legitimidad para apelar la decisión”, según un comunicado emitido el lunes por el Comité de Apelaciones de la FIFA. La UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, dijo en un comunicado que el cambio de postura de la FIFA había “cruzado una línea roja”, diciendo que se trataba de “decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

Aunque a la selección de Bélgica se le concedió el derecho a apelar la decisión de la FIFA, no había garantía de que se pudiera emitir un fallo antes del inicio del partido el lunes a las 8 p. m., hora del este. La decisión de la FIFA fue sumamente inusual y representó un impulso para la selección estadounidense. Infantino ha buscado estrechar lazos con Trump; el año pasado le otorgó el primer Premio FIFA de la Paz, mientras el presidente intentaba, sin éxito, ganar el Premio Nobel de la Paz. En declaraciones en la Casa Blanca el lunes, Trump confirmó que había llamado a Infantino para protestar por la tarjeta roja y pedir “una revisión”. Dijo que había visto el partido y que, como amante del deporte, había determinado “que eso no fue una falta, ni siquiera fue una infracción”. Trump intentó restar importancia a su intervención, asegurando: “yo no le dije qué hacer” a Infantino. “Yo no puedo decirle qué hacer, y no creo que fuera él quien tomara la decisión”, dijo Trump. “Creo que fue un comité el que tomó la decisión, y tomaron la decisión correcta, porque, en primer lugar, no fue falta, y uno quiere ver un partido con los mejores jugadores”. Bill White, embajador de Estados Unidos en Bélgica, defendió la decisión de la FIFA en una publicación en X el lunes, diciendo que “el presidente Trump nunca interferiría en el funcionamiento interno de la FIFA”. Una pregunta clave es si este episodio aumentará las tensiones diplomáticas y empeorará una relación ya de por sí tensa entre Europa y Estados Unidos, de cara a una semana crucial. Mujtaba Rahman, director general para Europa del Eurasia Group, dijo que no creía que la polémica futbolística fuera suficiente para desestabilizar aún más la relación transatlántica. “Pero sí sirve como un recordatorio oportuno para los gobiernos europeos sobre cómo actúa Trump”, dijo en una respuesta por escrito a las preguntas. “No se siente limitado por reglas ni normas, y persigue sin miramientos una política de ‘Estados Unidos primero’ en todo lo que hace”.

Aun así, a los funcionarios europeos, que han guardado silencio ante situaciones que consideraban inaceptables —amenazas a un territorio soberano, una guerra comercial perjudicial — podría resultarles más difícil hacerlo cuando se trata de fútbol. Cuando se le pidió un comentario sobre la decisión de la FIFA, una vocera del primer ministro belga, Bart De Wever, remitió las preguntas a una publicación de Instagram atribuida al gato del primer ministro.