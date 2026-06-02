Evidencia contra Mérida Sánchez es “abundante”: jueza en Nueva York

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Gerardo Mérida Sánchez es uno de los 10 funcionarios vinculados con el crimen organizado de la Sinaloa

El general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, compareció este lunes en la corte del Distrito Sur de Nueva York para una audiencia de estatus en la que la jueza encargada del caso, Katherine Polk Failla, subrayó que la evidencia en contra del acusado es “abundante” y citó a una nueva audiencia para el próximo 4 de agosto.

La sesión se enfocó en revisar el inicio formal del proceso y duró menos de 20 minutos. Mérida Sánchez, trasladado a Nueva York el 15 de mayo, tras entregarse voluntariamente el 11 de mayo, llegó encadenado de pies y manos.

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‘La evidencia’ contra Mérida Sánchez es ‘abundante’, señaló Polk. ‘Hay muchos acusados en este caso y están llegando en olas’, añadió.

Mérida es el primero de 10 funcionarios de Sinaloa acusados por el Departamento estadounidense de Justicia en comparecer. Está acusado de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, delitos por los que puede ser condenado a cadena perpetua.

La fiscalía deberá ahora presentar mociones sobre la evidencia. La jueza recordó a Mérida Sánchez que puede revisar dicha evidencia para “evaluar sus opciones”.

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Mérida Sánchez aún puede negociar un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para declararse culpable, y cooperar con la justicia estadounidense.

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