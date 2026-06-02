Evidencia contra Mérida Sánchez es “abundante”: jueza en Nueva York

El general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, compareció este lunes en la corte del Distrito Sur de Nueva York para una audiencia de estatus en la que la jueza encargada del caso, Katherine Polk Failla, subrayó que la evidencia en contra del acusado es “abundante” y citó a una nueva audiencia para el próximo 4 de agosto.

La sesión se enfocó en revisar el inicio formal del proceso y duró menos de 20 minutos. Mérida Sánchez, trasladado a Nueva York el 15 de mayo, tras entregarse voluntariamente el 11 de mayo, llegó encadenado de pies y manos.