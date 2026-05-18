Tardó UIF ocho días en congelar cuentas de Rocha Moya, acusa Riva Palacio

CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acusa el periodista Raymundo Riva Palacio, otorgó un “periodo de gracia” de ocho días para que los 10 funcionarios acusados por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, limpiaran sus cuentas bancarias. De acuerdo con el autor de la columna Estrictamente Personal, el congelamiento de cuentas se trató de una simulación, en la que advierte una estrategia con la que “nos están engañando con la verdad”.

“La UIF les regaló más de una semana a los imputados para que pudieran limpiar sus cuentas: trasladar su dinero fuera de México, enviarlo a paraísos fiscales o realizar ingenierías financieras para transferir sus fondos de manera que no pudieran ser rastreados (...) Varios de los 10 de Sinaloa presuntamente transfirieron recursos de los que les pagaron Los Chapitos a cuentas en el extranjero”, afirma hoy en su columna. Las cuentas bancarias de Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses fueron bloqueadas desde el 6 de mayo pasado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a solicitud de la UIF.

Riva Palacio, sin embargo, advierte que esta medida llegó con retraso, pues el congelamiento ocurrió más de una semana después de la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Corte del Distrito Sur de Manhattan, que se registró el 29 de abril. “La primera chicanería ante nuestros ojos es el tiempo que se tardaron las instituciones mexicanas en congelar las cuentas. No se sabe cuándo llegó la notificación de la CNBV, pero sí cuándo se emitió la instrucción para el bloqueo, 6 de mayo: ocho días después de la acusación del Departamento de Justicia (...) Entre las dos fechas, sabiendo la rapidez con la que se pueden realizar transacciones, es una eternidad”, asevera.

RENUNCIAN CINCO FUNCIONARIOS DE LA UIF; SE NEGARON A FIRMAR EXONERACIÓN A ROCHA MOYA: RIVA PALACIO El manejo del caso habría generado una crisis dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Omar Reyes Colmenares, causada por la presunta exoneración en fast-track a Rocha Moya tras el congelamiento de sus cuentas. De acuerdo con Riva Palacio, la UIF elaboró un dictamen para exonerar al gobernador con licencia –emitido en sintonía con las declaraciones del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien afirmó que no se habían hallado conductas ilícitas a Rocha Moya–, lo que desató la supuesta renuncia de cinco de sus funcionarios que se negaron a firmarlo.

“En la UIF hubo fuertes turbulencias. Varios funcionarios con atribuciones legales para firmar dictámenes se negaron a hacerlo. Hubo presiones sobre ellos, y cuando menos cinco, de acuerdo con la información que ha trascendido, prefirieron renunciar. “Estaban en desacuerdo con suscribir un documento elaborado para exonerar sin haberse cumplido con los pasos para verificar y determinar si había existido un delito o no. O sea, fallar su inocencia antes de probarse”, detalla. Hasta ahora, dos de los 10 funcionarios acusados por el Departamento de Justicia han sido detenidos tras entregarse de forma voluntaria. Se trata de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Seguridad Pública y de Administración de Sinaloa, respectivamente. Ambos cercanos a Rocha Moya.

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