Evidencia informe cómo las armas compradas en el sur de EU terminan en escenas de crimen del norte

NUEVA YORK- Un tiroteo en Boston. Un robo de auto en Washington, D.C. Un asalto en Nueva York. Todos se cometieron con armas compradas en el sur de Estados Unidos y traficadas hacia el norte, a ciudades con algunas de las leyes sobre armas de fuego más estrictas del país, según documentos judiciales recopilados por el grupo Everytown for Gun Safety. El nuevo informe del grupo arroja luz sobre una forma clave en que las armas pasan de los estantes de tiendas legítimas a las escenas del crimen: personas, conocidas como compradores testaferros, adquieren armas legalmente y las revenden en el mercado negro. En el informe se da seguimiento a más de 250 armas compradas a lo largo de tres años en casi dos docenas de tiendas de la cadena Academy Sports + Outdoors, uno de distintos vendedores de armas donde compradores testaferros condenados adquirieron armas.

Academy Sports no ha sido acusada de irregularidades, y las armas traficadas hacia el norte representan una porción mínima de sus ventas totales. Aun así, grupos defensores afirman que los casos ponen de relieve algunas de las señales de alerta que los comerciantes de armas de fuego con licencia pueden ignorar o pasar por alto mientras miles de armas llegan a manos de personas a las que, de otro modo, se les prohibiría comprarlas. El martes se enviaron correos electrónicos en busca de comentarios a varios integrantes de los equipos de comunicaciones corporativas y relaciones públicas de Academy Sports. La empresa no respondió. EL PANORAMA GENERAL DEL TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) ha identificado decenas de miles de armas traficadas a través de fronteras estatales desde 2017, mediante datos de rastreo de armas y otra información de inteligencia. Identificó tres rutas principales por las que las armas pasan desde estados principalmente del sur de Estados Unidos, con leyes menos restrictivas, hacia estados y ciudades con más restricciones. Muchas de las armas mencionadas en el informe publicado el martes viajaron desde lugares como Carolina del Sur y Georgia hacia el norte por el corredor de la Interestatal 95. Las otras rutas comunes son la del río Mississippi, desde estados como Arkansas, Mississippi y Tennessee hacia Illinois, y el corredor del suroeste, desde Arizona y Nevada hacia California.

Menos del 30% de las armas traficadas se han recuperado en un estado distinto de aquel donde se compraron desde 2017, según datos de la ATF. Eso deja margen para que iniciativas estatales y fuerzas del orden locales participen en frenar el flujo de armas usadas en delitos, señalaron los defensores. Los datos muestran que las armas se trafican de cuatro maneras principales: un comprador testaferro compra un arma a un vendedor con licencia para alguien a quien se le prohíbe poseerla, un comprador obtiene armas de un comerciante con licencia para revenderlas como vendedor sin licencia que no realiza verificaciones de antecedentes, personas roban armas a vendedores con licencia y las venden en el mercado negro, y personas roban armas de autos y viviendas y las revenden. Tres de esos métodos tienen que ver con vendedores de armas con licencia, apuntaron los defensores, lo que los convierte en la primera línea para prevenir el tráfico. “El tráfico de armas a menudo comienza en el mostrador de ventas”, afirmó Eric Tirschwell, director ejecutivo de Everytown Law. “Esto no es una disyuntiva. Hay que procesar a los compradores testaferros y a los traficantes de armas, y los minoristas como Academy, que operan en la primera línea, también tienen una responsabilidad crucial para detener el tráfico de armas cuando se enfrentan a señales de alerta claras”.

Grupos de la industria han dicho que se toman en serio el problema de las compras por testaferros, pero señalan que a menudo no hay una forma clara de que un vendedor sepa si un comprador miente sobre una compra. EL ESTUDIO DE CASO SOBRE ACADEMY SPORTS Abogados de Everytown que seguían casos judiciales contra compradores testaferros notaron que se mencionaba repetidamente a las tiendas Academy Sports en procesamientos legales recientes. Aunque en ninguno de esos casos se acusó a la cadena de irregularidades, ésta pagó un acuerdo de 2,5 millones de dólares en 2023 a las familias de víctimas de un asesino en serie que compró armas ilegalmente en una de sus tiendas, si bien la empresa no admitió ninguna responsabilidad. En un caso, un par de compradores testaferros adquirió armas en Georgia y Texas en 2021 y 2022. La policía finalmente recuperó más de dos docenas de esas armas. Nueve se vincularon con tiroteos en el área de Washington, D.C., según fiscales en documentos judiciales.