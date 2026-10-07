Ex primera dama de Sri Lanka es arrestada por acusaciones de corrupción

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    Ex primera dama de Sri Lanka es arrestada por acusaciones de corrupción
    El presidente Anura Kumara Dissanayake, en el poder desde 2024, ha reactivado numerosas investigaciones contra la familia Rajapaksa ESPECIAL.

Los agentes escoltaron a Shiranthi Rajapaksa, quien tiene un ojo vendado por una cirugía reciente, hasta un vehículo para trasladarla a una cárcel

COLOMBO.-La ex primera dama de Sri Lanka Shiranthi Rajapaksa fue detenida el miércoles por acusaciones de haber malversado donaciones recibidas para su organización benéfica.

Rajapaksa, esposa del expresidente Mahinda Rajapaksa, fue interrogada y llevada ante un tribunal, que ordenó su detención durante una semana mientras avanzan las investigaciones.

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Es acusada de haber usado indebidamente fondos que su organización benéfica recibió como donación de un banco estatal, destinados a la compra de un escáner para un hospital público.

El entonces director del banco también fue arrestado por presuntamente eludir los procedimientos al liberar el dinero para la organización. El tribunal lo dejó en libertad bajo fianza.

El hijo de la pareja, el legislador Namal Rajapaksa, también ha sido detenido por cargos de soborno.

El expresidente Rajapaksa y su familia eran adorados por la mayoría étnica cingalesa budista del país después de que él y su hermano Gotabhaya Rajapaksa encabezaran una campaña militar para derrotar a los rebeldes Tigres Tamiles, hoy ya disueltos, y poner fin a una guerra civil de 26 años en la nación insular en 2009.

Sin embargo, su popularidad disminuyó tras su reelección en 2010, en medio de acusaciones de soborno, corrupción y de sofocar las libertades, lo que llevó a su derrota cuando buscaba un tercer mandato en 2015. Su familia había ejercido un poder sin freno, con su hijo, hermanos, sobrinos y sobrinas ocupando altos cargos en el gobierno.

La familia regresó a la escena política en 2019, cuando la seguridad se convirtió en una preocupación clave tras atentados suicidas inspirados por el grupo Estado Islámico que mataron a 267 personas en iglesias y hoteles el Domingo de Pascua.

Gotabhaya Rajapaksa fue elegido presidente más tarde ese año, pero luego el país sufrió un desplome económico provocado por la crisis de el COVID-19, una caída del turismo y sus decisiones económicas. Se vio obligado a renunciar y a huir del país en medio de masivas protestas públicas.

Anura Kumara Dissanayake se convirtió en presidente con una plataforma anticorrupción en 2024, prometiendo tomar medidas contra cualquiera sospechoso de corrupción en la familia Rajapaksa y en administraciones anteriores.

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