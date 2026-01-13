Sheinbaum está advertida: DEA investiga a funcionarios de gobiernos de Morena, asegura Riva Palacio

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum fue advertida por un funcionario estadounidense que la DEA investiga a funcionarios estatales, la mayoría de entidades gobernadas por Morena, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Las revelaciones las hace hoy en su columna el periodista Raymundo Riva Palacio, quien afirma que el gobierno de Donald Trump pondrá fin a las simulaciones con México, elevando la presión para que procese a funcionarios relacionados con los cárteles de la droga.

“La palabra de Sheinbaum, de acuerdo con un funcionario estadounidense, es irrelevante para Washington. ‘Se acabó el tiempo de las simulaciones’, agregó, reflejando el ánimo prevaleciente con ella en la Administración Trump”, expone en “Estrictamente Personal”.

La mañana de este lunes, Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, con quien, entre otros temas, abordó los posibles ataques terrestres a los cárteles de la droga en México.

Si bien la mandataria mexicana descartó que EU vaya a realizar una intervención militar, el analista advierte que “no significa que Morena esté fuera de la ecuación del combate a los cárteles”.