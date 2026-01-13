Sheinbaum está advertida: DEA investiga a funcionarios de gobiernos de Morena, asegura Riva Palacio
El periodista revela que la agencia antidrogas lleva a cabo una serie de investigación en gobiernos estatales, donde tiene en la mira a funcionarios, políticos y gobernadores, la mayoría del partido guinda
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum fue advertida por un funcionario estadounidense que la DEA investiga a funcionarios estatales, la mayoría de entidades gobernadas por Morena, por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Las revelaciones las hace hoy en su columna el periodista Raymundo Riva Palacio, quien afirma que el gobierno de Donald Trump pondrá fin a las simulaciones con México, elevando la presión para que procese a funcionarios relacionados con los cárteles de la droga.
“La palabra de Sheinbaum, de acuerdo con un funcionario estadounidense, es irrelevante para Washington. ‘Se acabó el tiempo de las simulaciones’, agregó, reflejando el ánimo prevaleciente con ella en la Administración Trump”, expone en “Estrictamente Personal”.
La mañana de este lunes, Sheinbaum Pardo sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, con quien, entre otros temas, abordó los posibles ataques terrestres a los cárteles de la droga en México.
Si bien la mandataria mexicana descartó que EU vaya a realizar una intervención militar, el analista advierte que “no significa que Morena esté fuera de la ecuación del combate a los cárteles”.
RASTREA LA DEA A POLÍTICOS MEXICANOS POR FACILITAR EL TRÁFICO DE DROGAS
Previo a su conversación telefónica con Donald Trump, Riva Palacio asegura que la Presidenta recibió varias llamas el fin de semana por parte de “altos funcionarios estadounidenses”, quienes le sugirieron no hablar sobre el tema de Venezuela hasta tener información oficial de Washington.
Entre ellas, señala que recibió una donde le advertían sobre indagatorias abiertas por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a funcionarios y políticos mexicanos, la mayoría de ellos integrantes de Morena.
“Le informaron que la DEA está investigando a una serie de políticos mexicanos en gobiernos estatales, mayoritariamente gobernados por Morena, por sus vínculos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, a los que, de acuerdo con lo que le dijeron, están facilitándoles el tráfico de fentanilo y cocaína a Estados Unidos”, refiere.
La investigación, apunta Riva Palacio, es paralela a las listas elaboradas en Washington sobre políticos metidos con el narcotráfico.
De acuerdo con su columna, la advertencia habría sorprendido al gobierno mexicano, que creía que la DEA había perdido peso en la nueva administración estadounidense. Pero “no es así, y valdría la pena que recordaran que el actual jefe de la DEA, Terry Cole”.
El periodista refiere Cole conoce bien México y fue quien elaboró la primera lista de presuntos narcopolíticos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Riva Palacio también asegura que no fue esa la única advertencia que recibió la mandataria sobre políticos vinculados con el narcotráfico en una misma semana.
“Es la segunda vez en una semana que funcionarios estadounidenses le hablan sobre políticos mexicanos metidos en el narcotráfico, en el contexto de una creciente presión para que actúe judicialmente en su contra”, advierte.
También adelanta que, pese a que le hayan asegurado que “no se tiene planeada en México ninguna intervención militar”, nada descarta que Washington no realice “acciones quirúrgicas” contra organizaciones criminales y sus redes políticas en México.