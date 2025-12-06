Exagente de la DEA y un asociado son acusados en Nueva York por presunta colaboración con el CJNG

El CJNG fue designado como organización terrorista extranjera en febrero pasado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

De acuerdo con los documentos judiciales, Paul Campo , de 61 años, residente de Oakton, Virginia, y retirado de la DEA en 2016 tras una trayectoria de 25 años, y Robert Sensi , de 75 años, originario de Boca Ratón, Florida, habrían sido identificados mediante una operación encubierta relacionada con una fuente confidencial. Esa persona se presentó como integrante del del cártel mexicano , aunque en realidad operaba bajo la supervisión de autoridades estadounidenses.

Un exagente de alto nivel de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y un colaborador fueron acusados en Nueva York por presunta asociación delictuosa para lavar dinero y adquirir armamento y explosivos de uso militar destinados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , según un acta de acusación revelada este viernes en una corte federal.

EXAGENTE DE LA DEA Y COLABORADOR HABRÍAN LAVADO DINERO Y COMPRADO ARMAS PARA EL CJNG

Según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ambos hombres habrían acordado realizar actividades de lavado de dinero y apoyar al cártel en la adquisición de equipo militar y logístico.

El fiscal federal Jay Clayton señaló en un comunicado que Campo habría traicionado su carrera al colaborar con una organización criminal.

“Según la acusación, Paul Campo y Robert Sensi se asociaron para ayudar al CJNG, uno de los cárteles mexicanos más notorios que es responsable de innumerables muertes a través de la violencia y el tráfico de drogas en Estados Unidos y México”, indicó.

EXAGENTE DE LA DEA Y COLABORADOR LAVARON 12 MILLONES DEL DÓLARES PARA EL CJNG

Durante la audiencia realizada este viernes por la tarde en Manhattan, los abogados de Campo y Sensi presentaron declaraciones de inocencia en nombre de sus clientes. El juez auxiliar Robert W. Lehrburger calificó los señalamientos como “alarmantes” al concluir la comparecencia inicial.

De acuerdo con la acusación, durante el último año Campo y Sensi habrían acordado lavar aproximadamente 12 millones de dólares en ganancias del narcotráfico para el supuesto representante del CJNG. Además, habrían convertido alrededor de 750 mil dólares en efectivo a criptomonedas, operación que, sin saberlo, terminó en manos del gobierno federal.

EXAGENTE DE LA DEA Y COLABORADOR FUERO PARTE CLAVE PARA EL TRÁFICO DE DROGAS EN EU

Los documentos judiciales también indican que ambos habrían facilitado un pago relacionado con un cargamento estimado en 220 kilogramos de cocaína, que presuntamente sería distribuido en territorio estadounidense por un valor aproximado de 5 millones de dólares.

Asimismo, se señala que discutieron la posibilidad de adquirir drones comerciales, rifles AR-15, carabinas M4, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohete para el cártel, aunque la defensa de Campo cuestionó esta afirmación.

EXAGENTE DE LA DEA SE OFRECIÓ A FUNGIR COMO ESTRATEGA PARA EL CJNG

Durante las conversaciones con la fuente confidencial, Campo habría mencionado su experiencia previa dentro de la DEA y ofrecido fungir como “estratega” para el grupo criminal.

El fiscal federal adjunto Varun Gumaste afirmó ante la corte que la conducta atribuida a los acusados es “preocupante”, y detalló que las evidencias incluyen horas de grabaciones, datos de geolocalización, correos electrónicos e imágenes de vigilancia.

El gobierno estadounidense argumentó que ambos tienen vínculos internacionales que representarían riesgo de fuga.

DEFENSA DEL EXAGENTE DE LA DEA ACUSADO DE TRABAJAR PARA EL CJNG Y COLABORADOR SEÑALAN INCONSISTENCIAS

El abogado de Campo, Mark Gombiner, calificó la acusación como un documento “sensacionalista” y aseguró que existen contradicciones en las imputaciones. Por su parte, la defensora de Sensi, Amanda Kramer, afirmó que su cliente enfrenta problemas de salud, entre ellos demencia en etapa inicial, lesiones recientes y diabetes tipo II, por lo que, dijo, no representaría riesgo de evasión.

Sensi cuenta con antecedentes penales por delitos de fraude y robo ocurridos entre la década de 1980 y principios de 1990. Campo, por su parte, no registra antecedentes.

Ambos fueron detenidos sin derecho a fianza y deberán presentarse nuevamente ante el tribunal el 19 de diciembre.