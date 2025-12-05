Redada migratoria en Nueva Orleans tiene como objetivo hacer 5 mil arrestos. ¿Es esto posible?

/ 5 diciembre 2025
    Redada migratoria en Nueva Orleans tiene como objetivo hacer 5 mil arrestos. ¿Es esto posible?
    Una persona es detenida brevemente en un lugar de trabajo durante una operación de control migratorio a gran escala denominada ‘Catahoula Crunch’ en Metairie, Luisiana. Foto: EFE/EPA/Olga Fedorova

El presidente de la Cámara de Representantes federal, Mike Johnson, quien es de Luisiana, está entre los republicanos del estado que apoyan la operación migratoria

NUEVA ORLEANS- Funcionarios del gobierno de Estados Unidos que supervisan la operación de inmigración lanzada esta semana en Nueva Orleans tienen como objetivo realizar 5 mil arrestos, centrándose en delincuentes violentos, una meta que algunos funcionarios de la ciudad consideran poco realista.

Es un objetivo ambicioso que superaría el número de arrestos realizados durante una operación hace poco en Chicago, una región con una población inmigrante mucho mayor que Nueva Orleans.

En Los Ángeles, el primer gran campo de batalla en el agresivo plan de inmigración del presidente Donald Trump, aproximadamente 5 mil personas fueron arrestadas a mediados de año en un área donde alrededor de un tercio de los 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles son nacidos en el extranjero.

”No hay una base racional para que una redada en Nueva Orleans, o en los distritos circundantes, alguna vez produzca cerca de 5.000 criminales, y mucho menos aquellos que se consideren ‘violentos’ bajo cualquier definición”, indicó el jueves el presidente del Consejo Municipal de Nueva Orleans, J.P. Morrell.

Las cifras de la Oficina del Censo muestran que el área metropolitana de Nueva Orleans tenía una población nacida en el extranjero de casi 100 mil residentes el año pasado, y que poco menos del 60% no eran ciudadanos estadounidenses.

”La cantidad de delitos violentos atribuidos a inmigrantes ilegales es insignificante”, señaló Morrell, destacando que el crimen en Nueva Orleans está en mínimos históricos.

Los crímenes violentos, como asesinatos, violaciones y robos, han disminuido un 12% hasta octubre en comparación con el año pasado, pasando de un total de 2,167 delitos violentos a 1,897 este año, según las estadísticas de la policía de Nueva Orleans.

UNA AVALANCHA DE MENSAJES SOBRE ARRESTOS

Agentes federales en vehículos marcados y sin marcar comenzaron a desplegarse por Nueva Orleans y sus suburbios el miércoles, realizando arrestos en los estacionamientos de ferreterías y patrullando vecindarios con grandes poblaciones inmigrantes.

Alejandra Vásquez, quien administra una página de redes sociales en Nueva Orleans que informa sobre el paradero de los agentes federales, dijo que ha recibido una avalancha de mensajes, fotos y videos desde que comenzaron las operaciones.

$!El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EU, Gregory Bovino (segundo desde la izquierda), camina por una calle en Nueva Orleans, Luisiana.
El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EU, Gregory Bovino (segundo desde la izquierda), camina por una calle en Nueva Orleans, Luisiana. Foto: AP/Gerald Herbert

”Mi corazón está destrozado”, dijo Vásquez. “Vinieron aquí para llevarse a criminales y se están llevando a nuestra gente trabajadora. No están aquí haciendo lo que se supone que deben hacer. Están llevándose a familias”.

Varios cientos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos están participando en la operación de dos meses denominada “Catahoula Crunch”.

El presidente de la Cámara de Representantes federal, Mike Johnson, quien es de Luisiana, está entre los republicanos del estado que apoyan la operación migratoria.

”Las políticas de ciudad santuario de los demócratas han fracasado, haciendo que nuestras comunidades estadounidenses sean peligrosas. La gente de nuestra gran ciudad merece algo mejor, y la ayuda ya está en el terreno”, publicó Johnson en redes sociales.

LA OPERACIÓN SE ENFRENTA A UNA RESIATENCIA

Unos dos docenas de manifestantes fueron retirados de una reunión del Consejo Municipal de Nueva Orleans el jueves después de que estallaran cánticos de “Qué vergüenza”. Los policías ordenaron a los manifestantes que abandonaran el edificio, y algunos fueron empujados o llevados físicamente por los policías.

Documentos de planificación obtenidos el mes pasado por The Associated Press muestran que la operación está destinada a cubrir el sureste de Luisiana y llegar hasta Mississippi.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, dijo que los agentes están tras inmigrantes que fueron liberados después de ser arrestados por delitos violentos.

”En sólo 24 horas en el terreno, nuestros agentes han arrestado a criminales violentos con antecedentes que incluyen homicidio, secuestro, maltrato infantil, robo, hurto y asalto”, según dijo McLaughlin el jueves en un comunicado. Funcionarios de la Patrulla Fronteriza y de inmigración no han respondido a solicitudes de detalles, incluyendo cuántas personas han sido arrestadas hasta ahora.

McLaughlin dijo a CNN el miércoles que “continuaremos, ya sean 5.000 arrestos o más”.

LOS ARRESTOS DE INMIGRANTES VAN MÁS ALLÁ DE CRIMINALES VIOLENTOS

Los grupos de derechos de los inmigrantes temen que, para acercarse a su objetivo en Nueva Orleans, los agentes federales vayan tras un grupo mucho más amplio.

La concejal de la ciudad de Nueva Orleans Lesli Harris dijo que “no hay ni cerca de 5 mil delincuentes violentos en nuestra región” que la Patrulla Fronteriza pudiera arrestar.

”Lo que estamos viendo en cambio son madres, adolescentes y trabajadores siendo detenidos durante controles de rutina, en sus hogares y lugares de trabajo”, señaló Harris. “Las infracciones de inmigración son asuntos civiles, no delitos penales, y barrer con miles de residentes que no representan una amenaza desestabilizará a las familias y dañará nuestra economía”.

Durante la operation “Midway Blitz” en Chicago que comenzó en septiembre, los agentes federales de inmigración arrestaron a más de 4 mil personas en toda la ciudad y sus muchos suburbios, extendiéndose hasta Indiana.

$!Un manifestante bajo una lluvia torrencial durante una protesta contra la inminente ofensiva de la CBP contra la inmigración ilegal en Nueva Orleans.
Un manifestante bajo una lluvia torrencial durante una protesta contra la inminente ofensiva de la CBP contra la inmigración ilegal en Nueva Orleans. Foto: AP/Gerald Herbert

Los funcionarios del DHS elogiaron los esfuerzos para capturar a criminales violentos, y publicaron docenas de fotos en redes sociales de personas que parecían tener antecedentes penales y carecían de permiso legal para estar en Estados Unidos. Pero los registros públicos que rastrean las primeras semanas del impulso en Chicago muestran que la mayoría de los arrestados no tenían antecedentes penales.

De aproximadamente 1,900 personas arrestadas en el área metropolitana de Chicago desde principios de septiembre hasta mediados de octubre, los últimos datos disponibles, casi 300 o alrededor del 15% tenían condenas penales en sus prontuarios, según datos del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California Berkeley sobre arrestos hechos por el ICE analizados por The Associated Press.

La gran mayoría de esas condenas fueron por infracciones de tráfico, delitos menores o delitos no violentos, según mostraron los datos.

Nueva Orleans, cuyo sabor internacional proviene de su larga historia de culturas francesas, españolas, africanas y nativas americanas, ha registrado una nueva ola de inmigrantes de Centro y Sudamérica y de Asia.

En todo Luisiana, había más de 145 mil no ciudadanos nacidos en el extranjero, según la Oficina del Censo. Aunque esos números no desglosan cuántos residentes del estado estaban en el país ilegalmente, el Centro de Investigación Pew estimó el número en 110 mil personas en 2023.

Por Jack Brook y John Seewer, The Associated Press.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

