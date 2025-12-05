Redada migratoria en Nueva Orleans tiene como objetivo hacer 5 mil arrestos. ¿Es esto posible?

NUEVA ORLEANS- Funcionarios del gobierno de Estados Unidos que supervisan la operación de inmigración lanzada esta semana en Nueva Orleans tienen como objetivo realizar 5 mil arrestos, centrándose en delincuentes violentos, una meta que algunos funcionarios de la ciudad consideran poco realista.

Es un objetivo ambicioso que superaría el número de arrestos realizados durante una operación hace poco en Chicago, una región con una población inmigrante mucho mayor que Nueva Orleans.

En Los Ángeles, el primer gran campo de batalla en el agresivo plan de inmigración del presidente Donald Trump, aproximadamente 5 mil personas fueron arrestadas a mediados de año en un área donde alrededor de un tercio de los 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles son nacidos en el extranjero.

”No hay una base racional para que una redada en Nueva Orleans, o en los distritos circundantes, alguna vez produzca cerca de 5.000 criminales, y mucho menos aquellos que se consideren ‘violentos’ bajo cualquier definición”, indicó el jueves el presidente del Consejo Municipal de Nueva Orleans, J.P. Morrell.

Las cifras de la Oficina del Censo muestran que el área metropolitana de Nueva Orleans tenía una población nacida en el extranjero de casi 100 mil residentes el año pasado, y que poco menos del 60% no eran ciudadanos estadounidenses.

”La cantidad de delitos violentos atribuidos a inmigrantes ilegales es insignificante”, señaló Morrell, destacando que el crimen en Nueva Orleans está en mínimos históricos.

Los crímenes violentos, como asesinatos, violaciones y robos, han disminuido un 12% hasta octubre en comparación con el año pasado, pasando de un total de 2,167 delitos violentos a 1,897 este año, según las estadísticas de la policía de Nueva Orleans.

UNA AVALANCHA DE MENSAJES SOBRE ARRESTOS

Agentes federales en vehículos marcados y sin marcar comenzaron a desplegarse por Nueva Orleans y sus suburbios el miércoles, realizando arrestos en los estacionamientos de ferreterías y patrullando vecindarios con grandes poblaciones inmigrantes.

Alejandra Vásquez, quien administra una página de redes sociales en Nueva Orleans que informa sobre el paradero de los agentes federales, dijo que ha recibido una avalancha de mensajes, fotos y videos desde que comenzaron las operaciones.