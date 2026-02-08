Excarcelan en Venezuela a Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano a María Corina Machado

CARACAS.- Luego de ocho meses de estar preso en Venezuela, el dirigente opositor de Venezuela Juan Pablo Guanipa, uno de los mayores críticos del chavismo, fue excarcelado este domingo tras más de ocho meses de prisión.

Al momento alrededor de 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

TE PUEDE INTERESAR: Filmó la violenta represión de Irán contra los manifestantes; ahora teme salir de casa

“Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue liberado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto”, indicó el hijo del dirigente, Ramón Guanipa en X.

Además publicó un video en el que su padre confirmó su liberación. “Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela. Siempre con la verdad por delante”, dijo Juan Pablo Guanipa.

Por su parte, María Corina Machado celebró la excarcelación: “Mi querido Juan Pablo, ¡contando los minutos para abrazarte! Tú eres un héroe y la historia lo reconocerá siempre. ¡Libertad para todos los presos políticos!”, publicó en su cuenta de X.

De acuerdo al Gobierno en el proceso de excarcelaciones se inició en diciembre de 2025 unas 895 personas han sido liberadas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.

Cabe recordar que Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido, el 23 de mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo “boicotear” los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos “actos terroristas”, por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.