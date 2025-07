Exhorta Antonio Guterres a seguir dando la batalla al cambio climático

“ La ciencia y la economía muestran el camino ”, asevera Guterres y prosigue explicando que “ lo que necesitamos es la voluntad política para tomar las decisiones necesarias en los marcos regulatorios, en los aspectos financieros, en otras dimensiones políticas. Los gobiernos deben tomar decisiones para no ser un obstáculo a la tendencia natural de acelerar la transición a las energías renovables ”.

Recientemente Guterres concedió una entrevista exclusiva a la Agencia de Noticias The Associated Press, en la que ponderó el poder que tienen “las fuerzas del mercado” a lo que se refirió de manera reiterada “como una batalla para salvar el planeta”.

No obstante, a que Donald Trump tomó la decisión de abandonar el acuerdo climático de París, y que con esta acción mermó los esfuerzos para impulsar la energía renovable y que además el presidente estadounidense ha hecho de los combustibles fósiles una prioridad; Guterres apunta que “obviamente, la administración (de Trump) en sí misma es un obstáculo, pero hay otros. El gobierno de Estados Unidos no controla todo”.

INVERTIR EN COMBUSTIBLES FÓSILES CONLLEVA AL RIESGO DE CONTAR CON ACTIVOS EN DESUSO

“La gente no quiere perder dinero. La gente no quiere invertir en algo que se convertirá en activos en desuso”, explicó Guterres, quien continúa afirmando, “y creo que, incluso en Estados Unidos, seguiremos viendo una reducción de emisiones, no tengo ninguna duda al respecto”.

Así mismo considera el secretario general de las Naciones Unidas que cualquier nueva inversión que se realice en la exploración de nuevos depósitos de combustibles fósiles “se perderá totalmente” y en su opinión es “un desperdicio de dinero”.

Por lo que, añade Guterres “estoy totalmente convencido de que nunca en la historia de la humanidad seremos capaces de utilizar todo el petróleo y el gas que ya se descubrieron”.

ESTAMOS PERDIENDO LA BATALLA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

A pesar de la esperanza que dan los nuevos informes en relación con energías renovables, el secretario general de la ONU precisó que el mundo aún sigue perdiendo la batalla contra el cambio climático, ya que cabe la posibilidad de que se podría superar permanentemente el calentamiento de 1.5 grados Celsius en comparación con los tiempos preindustriales. Este es el umbral establecido en el acuerdo de París como el límite global deseado para el calentamiento climático hace 10 años.

Ante el panorama, varios científicos dan por muerto el umbral de 1.5 grados. De hecho, en 2024 se superó dicha marca, no obstante los especialistas opinan que se necesita un promedio de 20 años, y no un solo año, para poder considerar que se superó dicho umbral.

Un estudio científico realizado el mes pasado por investigadores que habitualmente trabajan con la ONU señala que el mundo emite tanto dióxido de carbono que, en algún momento a inicios de 2028, es decir un par de años antes de lo previsto, superar la marca de 1.5 grados se va a volver científicamente inevitable.

Ante este sombrío pronóstico Guterres apunta que “necesitamos seguir luchando”, y si bien no ha renunciado todavía al objetivo de 1.5 grados, expresó que las cosas no lucen bien.

“Vemos la aceleración de diferentes aspectos del cambio climático, aumento en el nivel del mar, glaciares derritiéndose, olas de calor, tormentas de diferentes tipos”, apuntó el Guterres y aseveró “creo que estamos del lado correcto de la historia”.

Por otra parte a pesar de Gaza, Ucrania y Sudán son crisis, el secretario general de las Naciones Unidas indicó que el cambio climático es un problema existencial para todo el planeta.

Así también señaló la gente no se ha dado cuenta de cómo las sequías y el clima extremo provocados por el clima pueden nutrir la pobreza y el terrorismo.

“Vemos que la gente vive en condiciones cada vez peores, con menos capacidad para cultivar sus cosechas, con menos capital”, explicó Guterres, quien precisó que “esto se debe en gran medida al cambio climático”.

Por lo que aseveró el secretario general de la ONU que “todo está interrelacionado: el cambio climático, la inteligencia artificial, las divisiones geopolíticas, los problemas de desigualdad e injusticia”, siendo así, concluye “necesitamos asegurarnos de avanzar en todos ellos al mismo tiempo”.

ELECTRICIDAD MUNDIAL PROVIENE DE ENERGÍAS RENOVABLES

De acuerdo a dos nuevos informes realizados por las Naciones unidas, el cambio mundial hacia el uso de la energía renovable pasó un “punto de inflexión positivo”, en donde tanto la energía solar como la eólica serán aún más baratas y generalizadas.

En 2024, apunta un estudio titulado “Aprovechando el Momento de Oportunidad” elaborado por varias agencias de la ONU el 74% del aumento en la electricidad que fue generada a nivel mundial provino de fuentes verdes tales como el viento y la solar; y además revela que el 92.5% de toda la nueva capacidad eléctrica añadida a la red mundial en ese período también provino de renovables. Por otra parte, las ventas de autos eléctricos registraron un incremento, de 500,000 en 2015 a más de 17 millones en 2024.

Así también el estudio muestra que las tres fuentes de electricidad más baratas a en todo el mundo el año pasado fueron la energía eólica terrestre, los paneles solares y la nueva energía hidroeléctrica.

De esta forma, la energía solar es actualmente un 41% más barata, mientras que la energía eólica lo es un 53%.

Los combustibles fósiles, que son considerados como la principal causa del cambio climático e incluyen el carbón, el petróleo y el gas natural.