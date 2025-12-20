Una niña afgana absorta en sus estudios es la mejor foto del Año para la Unicef

Internacional
/ 20 diciembre 2025
    Una niña afgana absorta en sus estudios es la mejor foto del Año para la Unicef
    La imagen ganadora de Foto del Año de Unicef Alemania, de la fotoperiodista francesa Elise Blanchard y que forma parte de su reportaje ‘Ser niña en Afganistán’. Foto: EFE/Elise Blanchard/Unicef Alemania

Cada año el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Alemania elige la mejor foto del año

BERLÍN- Este año la imagen de una niña de diez años que vive en una aldea rural de Afganistán y que está absorta en sus estudios en su casa resultó ser la ganadora del concurso internacional en el que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Alemania elige la mejor foto del año.

Tomada por la fotoperiodista francesa Elise Blanchard, esta fotografía forma parte de su reportaje ‘Ser niña en Afganistán’ en el que relata la inquebrantable resistencia de millones de niñas afganas a las que se les es negado tener acceso a la educación secundaria desde hace más de cuatro años, explica Unicef en un comunicado.

En esta imagen se puede observar a Hajira, quien está totalmente concentrada en un libro escolar abierto en el suelo y en su mano derecha sostiene una pluma con la que está haciendo anotaciones en cuadernp que sostiene con sus piernas, como si supiera que le queda poco tiempo para estudiar, continúa el texto publicado por el Fondo de las Naciones Unidas.

En opinión de Elke Büdenbender, madrina de Unicef-Alemania “la fotografía ganadora de este año nos muestra lo que significa la infancia para muchas niñas en Afganistán: tienen que luchar por algo que debería ser obvio, el derecho a aprender”.

Hajira con su penetrante mirada “nos regala un momento de curiosidad y determinación” que, prosigue Büdenbender, “nos recuerda que no debemos abandonar a niños como ella”.

Así mismo, el comunicado hace referencia a que actualmente en Afganistán se le niega el acceso a más de 2.2 millones de niñas la asistencia a la escuela, y si bien, la enseñanza primaria continúa siendo posible, las niñas en que están en edad de cursar la secundaria ya no tienen permitido estudiar.

La Unicef alerte sobre el aumento del empeoramiento del acceso a la educación también para los niños, derivando en un estancamiento del número de matriculaciones y muchos abandonos escolares prematuros.

ESTAS SON LAS FOTOGRAFÍAS QUE QUEDARON EN SEGUNDO Y TERCER LUGAR

Una imagen de la fotógrafa Natalia Saprunova, nacida en Rusia y que reside en Francia, quedó en segundo lugar, por una imagen que forma partede su reportaje ‘Los niños en peligro de Mongolia: el devastador impacto de la contaminación atmosférica’.

En segundo lugar quedó la fotógrafa Natalia Saprunova, con su imagen de su reportaje ‘Los niños en peligro de Mongolia: el devastador impacto de la contaminación atmosférica’. Foto: EFE/Natalia Saprunova/Unicef Alemania

Mientras que el tercer puesto fue para el fotógrafo indio Sourav Das por una imagen de su reportaje ‘Niños en las minas de carbón de Jharia pierden su infancia por culpa del humo, el fuego y la supervivencia sin fin’, capturada en la que es conocida como “la ciudad en llamas” ya que es uno de los yacimientos de carbón más grandes de la India.

$!Una niña afgana absorta en sus estudios es la mejor foto del Año para la Unicef

Por último, la Unicef resalta que estos tres trabajos revelan las diferentes facetas de la frágil situación a la que se que se enfrentan millones de niños en todo el mundo y cuyos derechos son violados a diario y que, con mucha frecuencia, permanecen invisibles.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.

