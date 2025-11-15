Explosión en fábrica de fuegos artificiales en Pakistán deja al menos 4 muertos y 11 heridos

Internacional
/ 15 noviembre 2025
    Explosión en fábrica de fuegos artificiales en Pakistán deja al menos 4 muertos y 11 heridos
    A través de redes sociales se difundieron imágenes y videos del fuerte incendio que ha dejado un saldo mortal. Foto: Especial

Autoridades aún desconocen las causas que generaron este incidente mortífero

KARACHI, PAK.— Una fuerte explosión registrada el sábado en una fábrica de fuegos artificiales en el sur de Pakistán dejó al menos cuatro muertos y 11 heridos, informaron la policía y personal de un hospital.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron densas columnas de humo elevándose desde un edificio colapsado donde se fabricaban petardos, en la ciudad de Hyderabad, en la provincia de Sindh. El jefe de policía de la ciudad, Adeel Chandio, indicó que los rescatistas trasladaron a muertos y heridos a un hospital.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan ataque terrorista afuera de un tribunal de Islamabad, Pakistán; deja 12 muertos

Señaló que aún se desconoce la causa de la explosión.

El gobierno de Sindh explicó en un comunicado que una investigación determinará si la fábrica tenía permiso para fabricar fuegos artificiales y si seguía los procedimientos de seguridad.

Las explosiones en instalaciones de fuegos artificiales son comunes en Pakistán. En agosto, cinco personas murieron cuando una explosión arrasó un sitio de almacenamiento de fuegos artificiales en la ciudad portuaria sureña de Karachi.

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

