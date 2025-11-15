Explosión en fábrica de fuegos artificiales en Pakistán deja al menos 4 muertos y 11 heridos

KARACHI, PAK.— Una fuerte explosión registrada el sábado en una fábrica de fuegos artificiales en el sur de Pakistán dejó al menos cuatro muertos y 11 heridos, informaron la policía y personal de un hospital.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron densas columnas de humo elevándose desde un edificio colapsado donde se fabricaban petardos, en la ciudad de Hyderabad, en la provincia de Sindh. El jefe de policía de la ciudad, Adeel Chandio, indicó que los rescatistas trasladaron a muertos y heridos a un hospital.

Señaló que aún se desconoce la causa de la explosión.