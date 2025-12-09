Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne

CDMX.- Factores coyunturales como la plaga del gusano barrenador y el cierre de las fronteras de Estados Unidos al ganado mexicano han provocado un incremento en los precios de los cárnicos, a pesar de la aplicación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), advirtieron especialistas del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

Para contener los aumentos, los expertos consideraron necesario mantener el arancel cero a las importaciones de carne de res y de cerdo, tal como se aplica actualmente con el Pacic, en vez de sustituirlo por cupos de importación, como se prevé en los ajustes al programa.

De acuerdo con cifras del organismo, los precios al consumidor de la carne de res aumentaron 15.1% entre enero y octubre, mientras que los de la carne de cerdo subieron 9%, por encima del incremento de 7.4% registrado en el pollo.

La directora general de Comecarne, Macarena Hernández, señaló que existe información de que el gobierno federal eliminaría el arancel cero para ambos productos, para sustituirlo por un esquema de cupos, lo que permitiría importar únicamente un volumen limitado libre de impuestos, aunque aún se desconoce el monto y la fecha de aplicación.

Advirtió que esta modificación ocurre en un contexto de presiones al alza en los precios, cuando en 2024 se importaron cerca de 45 mil toneladas de carne, y en lo que va de 2025 ya se alcanzan alrededor de 100 mil toneladas de res y cerdo, lo que ayudó a contener parcialmente el encarecimiento.

Hernández explicó que los costos también se incrementaron por el encarecimiento del transporte, así como porque los ganaderos deben mantener más de un millón de cabezas de ganado que no pueden exportarse a Estados Unidos por la presencia del gusano barrenador.

A estos factores, añadió, se suman la inseguridad, los bloqueos carreteros y las revisiones en aduanas, que encarecen la logística y el abasto de los productos cárnicos.

Por su parte, el gerente de Estudios Económicos de Comecarne, Ernesto Salazar, indicó que los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales. A pesar de ello, se espera que el consumo de carne de res crezca 3.3% en 2025 y caiga 3.1% en 2026, mientras que el consumo de carne de cerdo aumentaría 5.7% en 2025 y 6.1% en 2026. Con información de El Universal