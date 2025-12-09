Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago

    Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
    Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos. Foto: EFE/Jillian Westerfield/Iglesia bautista Lake Street
EFE
por EFE

En el nacimiento se puede observar que María y José usan máscaras para protegerse de gases lacrimógenos y otras armas químicas

CHICAGO- Una iglesia cristiana en el área de Chicago (Illinois) ha provocado polémica con un pesebre inspirado en la política migratoria de la Administración Trump con el recién nacido Niño Jesús esposado y cubierto con papel aluminio como en los centros migratorios, y una virgen María con máscara lacrimógena.

”Si Jesús hubiera nacido en Estados Unidos ahora mismo, ¿cómo sería su pesebre?’”, se preguntaron los responsables de la iglesia bautista Lake Street, de la vecina ciudad de Evanston, al norte.

”Comenzamos a hablar sobre cómo íbamos a representar lo que estaba ocurriendo, conectado con la historia sagrada. Una familia inmigrante que tuvo que huir al ser perseguida por el rey Herodes. Vimos paralelos”, declaró a EFE Jillian Westerfield, la ministra asociada.

El resultado no tiene nada que ver con la tradicional representación de la Navidad, con escenas pacíficas del recién nacido en un pesebre, con sus padres, ángeles, pastores y sus animales observando en oración.

En Evanston, las imágenes son duras y han molestado a muchos.

María y José usan máscaras para protegerse de gases lacrimógenos y otras armas químicas, el Niño Jesús tiene las manos atadas y está cubierto por una manta de papel de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, y cerca hay centuriones enmascarados con gafas de sol y chalecos verdes con la leyenda ‘ICE’.

$!Un Niño Jesús en una caja con las manos atadas. Este nacimiento provocó polémica por estar inspirado en la política migratoria de Trump.
Un Niño Jesús en una caja con las manos atadas. Este nacimiento provocó polémica por estar inspirado en la política migratoria de Trump. Foto: EFE/Jillian Westerfield/Iglesia bautista Lake Street

Desde enero pasado, Trump ha reforzado su política migratoria endureciendo detenciones y deportaciones, en algunas ciudades como CHicago, con el despliegue de la Guardia Nacional; ampliando la autoridad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y limitado el acceso al asilo y a programas humanitarios.

Westerfield, encargada de la instalación, dijo que buscaron reimaginar el pesebre como una escena de separación familiar forzada, estableciendo paralelismos entre la experiencia de la sagrada familia como refugiada, y las prácticas contemporáneas de detención de inmigrantes.

Recuerda que según la Biblia, Herodes, temiendo que hubiera nacido un rival, intentó matar al Niño Jesús ordenando el asesinato de todos los bebés varones de Belén. José, María y el niño huyeron a Egipto y se convirtieron en inmigrantes.

La ministra recordó que el Niño Jesús maniatado es algo que se vio en Chicago durante la operación migratoria ‘Midwest Blitz’.

Las máscaras protectoras usadas por María y José aluden a las armas químicas usadas por el Gobierno federal contra la gente en Chicago y Evanston, y no solo contra quienes protestaban, sino además periodistas y miembros de la comunidad, se lamentó “hasta niños que se preparaban para un desfile de Halloween fueron víctimas de la represión con gases.

Nadie debe ser tratado de esa forma”, aseguró.

Imágenes polémicas, lección moral, no política

Westerfield admite que son imágenes inquietantes, pero dijo que la gente debería estar molesta porque esto le está sucediendo a muchos, no a un muñeco o maniquí como los del pesebre.

Algunos han calificado de “herejía” y “blasfema” lo que muestra el pesebre. Incluso, alguien removió la máscara que usaba María y las bridas para maniatar al Niño Jesús , y hubo que reponerlas.

Pero la ministra aseguró que el motivo del pesebre no es político, sino una postura moral.

$!María y José usando máscaras para protegerse de gases lacrimógenos, y tres centuriones enmascarados con gafas de sol y chalecos verdes con la leyenda 'ICE'.
María y José usando máscaras para protegerse de gases lacrimógenos, y tres centuriones enmascarados con gafas de sol y chalecos verdes con la leyenda 'ICE'. Foto: EFE/Jillian Westerfield/Iglesia bautista Lake Street

”Este no es un problema de un partido político o gobierno determinado, es un problema de larga data. La forma como lo mostramos ahora es debido al escalonamiento de la violencia en nuestras comunidades”, dijo.

”El problema del maltrato a los inmigrantes se arrastra por muchas décadas y nadie ha hecho lo que hay que hacer para cuidar a esas personas”, enfatizó.

El reverendo jefe de la iglesia de Evanston, Michael Woolf, ha señalado que espera que aquellos preocupados por el pesebre reflexionen sobre las familias migrantes que huyen de la violencia y se enfrentan a la separación, la detención y la deshumanización.

”Además, esperamos que esa conversación impulse a las personas a actuar, independientemente de su fe”, agregó.

Su iglesia, que es un santuario de indocumentados y se define como una congregación independiente, con raíces en la tradición bautista, ha organizado otros pesebres con mensajes polémicos.

En 2023 el Niño Jesús estaba rodeado de escombros, en rechazo a las personas atrapadas en la guerra de Gaza.

