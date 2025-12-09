EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas

9 diciembre 2025
    Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre. FOTO: ESPECIAL

El Departamento de Justicia de Estados Unidos destacó que la operación se realizó conforme al Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros

Catorce detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre, para que continúen cumpliendo sus condenas en su país de origen. La acción ocurrió con la aprobación de ambos gobiernos conforme al Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros.

En el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, emitido este 9 de diciembre, se estableció que los reclusos habían sido sentenciados en por delitos relacionados con narcotráfico, posesión ilegal de armas o ambos, y solicitaron su traslado voluntariamente.

El anuncio del reciente movimiento fue confirmado por Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Criminal, y Shane Salem, subdirector de la División de Programas Correccionales de la Oficina Federal de Prisiones.

Hasta el momento se desconocen declaraciones oficiales del Gabinete de Seguridad mexicano o del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre la operación.

MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS CUMPLEN CON TRATADO INTERNACIONAL DE TRANSFERENCIA DE PRISIONEROS

La movilización se realizó mediante el Programa Internacional de Traslado de Prisioneros, autorizado por el Congreso y administrado por la Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros (IPTU) de la Oficina de Asuntos Internacionales.

Este sistema permite que extranjeros bajo custodia federal o estatal cumplan sus condenas en su país de origen, siempre que reúnan los requisitos necesarios. Actualmente, Estados Unidos mantiene otros diez tratados bilaterales y dos convenciones multilaterales que facilitan estos procesos con más de 85 países.

Asimismo, los acuerdos contemplan el traslado de estadounidenses sentenciados en otros países. El 9 de diciembre, tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas fueron repatriados, a quienes aún les resta cumplir entre 22 meses y cuatro años y medio de prisión.

