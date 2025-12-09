EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas

Catorce detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre, para que continúen cumpliendo sus condenas en su país de origen. La acción ocurrió con la aprobación de ambos gobiernos conforme al Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros.

En el comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, emitido este 9 de diciembre, se estableció que los reclusos habían sido sentenciados en por delitos relacionados con narcotráfico, posesión ilegal de armas o ambos, y solicitaron su traslado voluntariamente.

El anuncio del reciente movimiento fue confirmado por Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Criminal, y Shane Salem, subdirector de la División de Programas Correccionales de la Oficina Federal de Prisiones.

Hasta el momento se desconocen declaraciones oficiales del Gabinete de Seguridad mexicano o del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre la operación.