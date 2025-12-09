Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 324 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Con ello, buscan imponer de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a dos mil veces (11 mil 314 pesos a 226 mil 280 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien fabrique o venda cigarrillos electrónicos o vapeadores.

ESTAS SON LAS SANCIONES

Ante la aprobación de la reforma en lo general, se establece la sanción por el uso o distribución de vapeadores o cualquier dispositivo o tecnología que se use para “calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas”.