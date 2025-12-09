Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores

México
/ 9 diciembre 2025
    Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
    El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias. FOTO: ESPECIAL

Entre las sanciones, plantean hasta ocho años de prisión a quien los venda o produzca cigarrillos electrónicos

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 324 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Con ello, buscan imponer de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 a dos mil veces (11 mil 314 pesos a 226 mil 280 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien fabrique o venda cigarrillos electrónicos o vapeadores.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Morena corrigen reforma para evitar cárcel a usuarios

ESTAS SON LAS SANCIONES

Ante la aprobación de la reforma en lo general, se establece la sanción por el uso o distribución de vapeadores o cualquier dispositivo o tecnología que se use para “calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas”.

Por lo que será pagado con: uno a ocho años de prisión, multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Cabe destacar que el 17 de enero de 2025 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el decreto por el que se adiciona párrafos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección a la salud, con el fin de “establecer la prohibición para producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electónicos análogos, así como la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y dogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.

TE PUEDE INTERESAR: Cárteles ganan hasta 20 mil millones al año por tabaco y vapeadores ilícitos, advierten

¿QUÉ DICE LA LEY CONTRA LOS VAPEADORES?

Para ello se reformó la Ley General de Salud para definir que los cigarrillos electrónicos y vapeadores son un sistema mecánico, electrónico o de cualquier tecnología, que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas, con o sin nicotina, diferentes al tabaco, susceptibles de ser inhaladas por los consumidores.

“Queda prohibido en todo el territorio nacional la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos”, se estableció en el artículo 282 Quater.

La reforma prohíbe la publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos o vapeadores, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

Temas


Prisión
vapeadores

Localizaciones


México

Organizaciones


Cámara de Diputados

true

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse