Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza

Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
    Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza. FOTO: ESPECIAL

Se compartió la presunta solicitud de la defensa de Eva García, donde pide considerar la libertad bajo fianza por el estado de salud de la madre de Naasón

Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, ofreció 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza: así lo describe una presunta solicitud por parte de su defensa, encabezada por la abogada Priya Chaudhry.

De acuerdo a lo que Milenio menciona, el oficio fue presentado ante Loretta Preska, una jueza federal de Nueva York. En las imágenes del documento compartidas en redes sociales, se argumenta que la situación delicada que presenta Eva García es motivo para descartar el riesgo de fuga.

TE PUEDE INTERESAR: Aspirante a la FGR sería simpatizante de La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García

ESTADO DE SALUD DE EVA GARCÍA SERÍA MOTIVO DE OTORGAR LA FIANZA: ABOGADA

Según reportan, el riesgo de fuga de Eva García —que enfrenta delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico sexual— es inexistente, debido al estado actual de la mujer de 80 años de edad que, además, mide 1.50 metros, tiene educación de sexto grado, no domina el idioma inglés, necesita silla de ruedas y ocupa asistencia médica de forma recurrente.

“Eva es una mujer frágil, de 80 años, residente permanente legal de los Estados Unidos y respetuosa de la Ley. Los delitos que supuestamente cometió son episodios aislados de hace décadas que no se traducen en ningún peligro actual ni en intención de huir; de hecho, su historial reciente sugiere lo contrario. Y el peso de las pruebas del gobierno en su contra difícilmente inclina la balanza a favor de la detención”.

La presunta petición coincide con la conmemoración del onceavo Aniversario Apostólico de Naasón Joaquín García, un evento que la Luz del Mundo celebró el 8 de diciembre, según Telediario.

ESTAS SON LAS ACUSACIONES CONTRA EVA GARCÍA, MADRE DE NAASÓN JOAQUÍN

La madre del líder de la Luz del Mundo enfrenta los siguientes cargos:

1. Tráfico sexual y crimen organizado: Se señala a Eva por su presunta participación en una red criminal que utilizó la estructura de la Iglesia durante décadas, para facilitar el abuso sexual y sistemático de niños, niñas y mujeres.

2. Abuso de menores de edad: Según reportan, Eva facilitó el acceso de mujeres y menores de edad a su esposo Samuel Joaquín Flores, primer líder religioso de la organización, y luego para su hijo Naasón. Asimismo, Eva habría participado en abusos.

3. Blanqueo de capitales: Enfrenta cargos por delitos financieros.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum: investigaciones siguen tras liberación de 38 ligados a La Luz del Mundo

Eva fue detenida en Los Ángeles, California, gracias a una orden de aprehensión emitida por una corte de Nueva York.

(Con información de Milenio)

Temas


Detenciones
La Luz Del Mundo

Personajes


Naasón Joaquín García

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse