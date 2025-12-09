Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza

Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, ofreció 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza: así lo describe una presunta solicitud por parte de su defensa, encabezada por la abogada Priya Chaudhry. De acuerdo a lo que Milenio menciona, el oficio fue presentado ante Loretta Preska, una jueza federal de Nueva York. En las imágenes del documento compartidas en redes sociales, se argumenta que la situación delicada que presenta Eva García es motivo para descartar el riesgo de fuga. TE PUEDE INTERESAR: Aspirante a la FGR sería simpatizante de La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García

ESTADO DE SALUD DE EVA GARCÍA SERÍA MOTIVO DE OTORGAR LA FIANZA: ABOGADA Según reportan, el riesgo de fuga de Eva García —que enfrenta delitos relacionados con delincuencia organizada y tráfico sexual— es inexistente, debido al estado actual de la mujer de 80 años de edad que, además, mide 1.50 metros, tiene educación de sexto grado, no domina el idioma inglés, necesita silla de ruedas y ocupa asistencia médica de forma recurrente.

“Eva es una mujer frágil, de 80 años, residente permanente legal de los Estados Unidos y respetuosa de la Ley. Los delitos que supuestamente cometió son episodios aislados de hace décadas que no se traducen en ningún peligro actual ni en intención de huir; de hecho, su historial reciente sugiere lo contrario. Y el peso de las pruebas del gobierno en su contra difícilmente inclina la balanza a favor de la detención”.

La presunta petición coincide con la conmemoración del onceavo Aniversario Apostólico de Naasón Joaquín García, un evento que la Luz del Mundo celebró el 8 de diciembre, según Telediario. ESTAS SON LAS ACUSACIONES CONTRA EVA GARCÍA, MADRE DE NAASÓN JOAQUÍN La madre del líder de la Luz del Mundo enfrenta los siguientes cargos:

1. Tráfico sexual y crimen organizado: Se señala a Eva por su presunta participación en una red criminal que utilizó la estructura de la Iglesia durante décadas, para facilitar el abuso sexual y sistemático de niños, niñas y mujeres. 2. Abuso de menores de edad: Según reportan, Eva facilitó el acceso de mujeres y menores de edad a su esposo Samuel Joaquín Flores, primer líder religioso de la organización, y luego para su hijo Naasón. Asimismo, Eva habría participado en abusos. 3. Blanqueo de capitales: Enfrenta cargos por delitos financieros.