Reportan ataque terrorista afuera de un tribunal de Islamabad, Pakistán; deja 12 muertos

Un atacante suicida se abatió el martes frente a las puertas de un tribunal de distrito en Islamabad, detonando sus explosivos junto a un coche patrulla y matando a 12 personas, según informó el ministro del interior de Pakistán, en el último episodio de un repunte de la violencia en todo el país.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad de la explosión ocurrida al mediodía, que también dejó al menos 27 heridos, pero las autoridades han tenido dificultades en los últimos meses con un resurgente Talibán paquistaní, tensiones fronterizas y un frágil alto el fuego con el vecino Afganistán.

Los testigos describieron escenas de caos inmediatamente después del ataque. La explosión, que se oyó a kilómetros de distancia, se produjo en un momento de gran afluencia, cuando la zona exterior del juzgado suele estar abarrotada de cientos de visitantes que asisten a las audiencias judiciales.

El atacante intentó entrar en el recinto judicial, pero, al no conseguirlo, atacó un vehículo policial, según declaró el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, a la prensa. Informes previos de medios estatales paquistaníes y de dos funcionarios de seguridad indicaron que la explosión fue causada por un coche bomba.

Naqvi afirmó que el ataque fue perpetrado por elementos respaldados por la India y milicianos talibanes afganos vinculados a los talibanes paquistaníes. Sin embargo, añadió que las autoridades están investigando todos los aspectos de la explosión.

Fuera del tribunal

La policía acordonó rápidamente la zona aledaña al juzgado mientras una nube de humo se elevaba al cielo tras la explosión. Según la policía de Islamabad, las víctimas eran en su mayoría transeúntes o personas que habían acudido a sus citas judiciales.

Más de una docena de personas gravemente heridas gritaban pidiendo auxilio mientras las ambulancias se dirigían a toda prisa al lugar.

“La gente empezó a correr en todas direcciones”, dijo Mohammad Afzal, que se encontraba en el tribunal en ese momento.

Naqvi afirmó que el hallazgo cercano de una cabeza cercenada, que según la policía pertenecía al atacante, confirmó que la explosión fue un atentado suicida. Añadió que posteriormente se identificó al atacante en las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad paquistaníes dijeron haber frustrado un intento de militantes de tomar como rehenes a cadetes en una academia militar durante la noche, cuando un atacante suicida con coche bomba y otros cinco atacantes atacaron las instalaciones en una provincia del noroeste.

Las autoridades culparon a los talibanes paquistaníes, que son distintos de los talibanes afganos pero están aliados con ellos, pero el grupo negó su participación en ese ataque.

El ataque comenzó el lunes por la noche, cuando un atacante suicida intentó asaltar la academia militar de Wana, ciudad de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, cerca de la frontera con Afganistán. Hasta hace pocos años, la zona había servido de base para los talibanes paquistaníes, Al Qaeda y otros grupos militantes extranjeros.

Según Alamgir Mahsud, jefe de la policía local, dos de los militantes fueron abatidos rápidamente por las tropas, mientras que otros tres lograron entrar en el recinto antes de quedar acorralados en un bloque administrativo. Mahsud añadió que los comandos del ejército se encontraban entre las fuerzas que realizaban una operación de limpieza y que se produjo un intercambio de disparos intermitente durante horas.

Dijo que la operación de limpieza continuaba el martes, unas 20 horas después del ataque. El bloque administrativo está alejado del edificio que alberga a cientos de cadetes y otro personal, quienes fueron evacuados rápidamente a lugares seguros por comandos pakistaníes.

No se reportaron de inmediato casos de estudiantes o personal heridos.

Es muy probable que haya bajas entre las tropas, pero el ejército pakistaní no ha proporcionado ninguna información hasta el momento.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, denunció tanto el ataque en Islamabad como el de Wana y pidió una investigación exhaustiva, según un comunicado emitido en Islamabad.

Dijo que los responsables deben ser llevados ante la justicia con prontitud.

“Nos aseguraremos de que los perpetradores sean detenidos y rindan cuentas ante la justicia”, afirmó.

Sharif calificó los ataques contra civiles desarmados de “reprobables” y añadió: “No permitiremos que la sangre de pakistaníes inocentes se derrame”.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, declaró en X que el país se encuentra en estado de guerra y culpó al gobierno talibán de Afganistán, al que Islamabad acusa de dar refugio a los talibanes pakistaníes.

“Afganistán puede actuar para detener el terrorismo en Pakistán, pero llevar esta guerra a Islamabad es un mensaje de Kabul”, dijo Asif, y advirtió que Pakistán “tiene la fuerza para responder plenamente”.

El Talibán paquistaní (TTP) se ha envalentonado desde que el Talibán afgano tomó el poder en Kabul en 2021, y se cree que muchos de sus líderes y combatientes se han refugiado en Afganistán. Kabul niega estar protegiendo al TTP.

En los últimos años, Pakistán ha experimentado un aumento de los ataques de grupos armados. El ataque más mortífero contra una escuela ocurrió en 2014, cuando una facción disidente del TTP asesinó a 154 personas, en su mayoría niños, en una escuela administrada por el ejército en Peshawar.

Los militares afirmaron que los atacantes de Wana querían repetir lo sucedido en el ataque de Peshawar de 2014.

Las tensiones entre Pakistán y Afganistán han aumentado en los últimos meses. Kabul ha culpado a Islamabad de los ataques con drones del 9 de octubre que causaron la muerte de varias personas en la capital afgana y ha prometido represalias.

Los consiguientes combates transfronterizos causaron la muerte de decenas de soldados, civiles y militantes antes de que Qatar negociara un alto el fuego el 19 de octubre, que sigue vigente.

Desde entonces, se han celebrado dos rondas de conversaciones de paz en Estambul —la última el jueves—, pero terminaron sin acuerdo después de que Kabul se negara a proporcionar una garantía por escrito de que el TTP y otros grupos militantes no utilizarían territorio afgano contra Pakistán.

Un alto el fuego anterior y breve entre Pakistán y el TTP, negociado por Kabul en 2022, se derrumbó posteriormente después de que el grupo acusara a Islamabad de violarlo.