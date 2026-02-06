Explosión en mezquita chií deja al menos 31 muertos en Islamabad
Se trata de un atentado poco frecuente en la capital de Pakistán mientras su gobierno lucha por controlar un aumento de ataques en todo el país
ISLAMABAD.- Treinta y una personas fallecieron y 169 más resultaron heridas, luego de que un atacante suicida detonara sus explosivos en una mezquita chií a las afueras de Islamabad durante las oraciones del viernes.
Aunque nadie se atribuyó la explosión, se cree que la sospecha recaiga sobre insurgentes como el Talibán paquistaní o el grupo extremista Estado Islámico.
De acuerdo a los hallazgos preliminares sugieren que el atacante suicida había entrado y salido de Afganistán.
Y aunque los guardias de seguridad de la mezquita intentaron interceptar al sospechoso, éste les disparó y luego detonó sus explosivos entre los fieles.
Pakistán ha registrado un repunte en la violencia insurgente en los últimos meses, en gran parte atribuida a grupos separatistas baluchis y al Talibán paquistaní, conocido como Terik-e-Talibán-Pakistán, o TTP, que es un grupo independiente pero aliado de los talibanes afganos.
Además a menudo acusa a Afganistán, donde los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021 mientras las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraban tras una guerra de 20 años, de albergar militantes y miembros del Talibán paquistaní. Kabul niega la acusación.
El ataque también provocó condenas de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea. También llegaron condolencias y condenas de varias embajadas en Islamabad.
“República Islámica de Afganistán condena tales ataques que violan la santidad de los rituales sagrados y las mezquitas y atacan a los fieles y personas inocentes”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán.