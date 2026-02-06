Explosión en mezquita chií deja al menos 31 muertos en Islamabad

6 febrero 2026
    Explosión en mezquita chií deja al menos 31 muertos en Islamabad
    Agentes de seguridad y rescatistas, en el lugar donde una bomba explotó en una mezquita chií en Islamabad, Pakistán, el 6 de febrero de 2026. FOTO: AP.

Se trata de un atentado poco frecuente en la capital de Pakistán mientras su gobierno lucha por controlar un aumento de ataques en todo el país

ISLAMABAD.- Treinta y una personas fallecieron y 169 más resultaron heridas, luego de que un atacante suicida detonara sus explosivos en una mezquita chií a las afueras de Islamabad durante las oraciones del viernes.

Aunque nadie se atribuyó la explosión, se cree que la sospecha recaiga sobre insurgentes como el Talibán paquistaní o el grupo extremista Estado Islámico.

De acuerdo a los hallazgos preliminares sugieren que el atacante suicida había entrado y salido de Afganistán.

Y aunque los guardias de seguridad de la mezquita intentaron interceptar al sospechoso, éste les disparó y luego detonó sus explosivos entre los fieles.

Pakistán ha registrado un repunte en la violencia insurgente en los últimos meses, en gran parte atribuida a grupos separatistas baluchis y al Talibán paquistaní, conocido como Terik-e-Talibán-Pakistán, o TTP, que es un grupo independiente pero aliado de los talibanes afganos.

Además a menudo acusa a Afganistán, donde los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021 mientras las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraban tras una guerra de 20 años, de albergar militantes y miembros del Talibán paquistaní. Kabul niega la acusación.

El ataque también provocó condenas de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea. También llegaron condolencias y condenas de varias embajadas en Islamabad.

“República Islámica de Afganistán condena tales ataques que violan la santidad de los rituales sagrados y las mezquitas y atacan a los fieles y personas inocentes”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Afganistán.

