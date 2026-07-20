Se estima que al menos 930 personas han fallecido de ébola en el Congo, incluyendo decenas de trabajadores sanitarios

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    Se estima que al menos 930 personas han fallecido de ébola en el Congo, incluyendo decenas de trabajadores sanitarios
    Trabajadores de un centro de tratamiento del Ébola se declaran en huelga por salarios y bonificaciones impagados, en el Hospital General de Rwampara, en Ituri, noreste de la República Democrática del Congo. AP/Prosper Heri Ngorora

Las muertes se registraron entre los 2,344 casos confirmados hasta el sábado, indicó el Ministerio de Salud

BUNIA, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO- Al menos 930 personas han muerto en el brote de ébola en la República Democrática del Congo, informó el Ministerio de Salud del país el lunes, con 37 nuevas muertes reportadas en un lapso de 24 horas del viernes al sábado, una de las cifras más altas.

Las muertes se registraron entre los 2,344 casos confirmados hasta el sábado, indicó el Ministerio de Salud.

El brote de ébola, que se declaró en el este de la República Democrática del Congo el 15 de mayo, es el brote de ébola de más rápido crecimiento del que se tenga registro. El virus de Bundibugyo, responsable del brote, es menos común que otros que causan la enfermedad del ébola, y no existe una vacuna ni un tratamiento aprobados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-numero-de-muertos-por-ebola-en-el-congo-asciende-a-600-FD22032799

El ébola es altamente contagioso y puede transmitirse a las personas a partir de animales salvajes. Se propaga en la población humana mediante el contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, y con superficies y materiales contaminados como ropa de cama y prendas de vestir. La enfermedad es inusual pero grave y a menudo mortal.

El aumento de muertes sucede en medio de preocupaciones de seguridad que restringen la lucha contra la enfermedad en la provincia más afectada, Ituri. En total, cinco provincias se han visto afectadas, todas en la región oriental, donde la violencia rebelde es rampante.

Se han reportado al menos 12 ataques, en su mayoría avivados por el escepticismo y los rumores, contra instalaciones y equipos de salud desde que se declaró el brote a mediados de mayo, señalaron las autoridades el sábado. Por su parte, muchos trabajadores de la salud han abandonado sus puestos de trabajo en protesta por la falta de pago.

Al menos 36 trabajadores de la salud infectados con el virus han muerto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó la semana pasada su preocupación de que el 80% de los nuevos casos de ébola estuvieran surgiendo de cadenas de transmisión desconocidas, una señal de que el brote se está propagando más rápido de lo que las autoridades de salud pueden rastrear pese a una respuesta en expansión.

En los más de dos meses desde que comenzó el brote, registró un aumento promedio de alrededor de 272 casos y 111 muertes por semana, según datos del Ministerio de Salud del Congo. Los datos también muestran que los incrementos semanales se aceleraron con el tiempo, particularmente en julio, cuando tanto los casos reportados como las muertes aumentaron más rápidamente que en las semanas anteriores.

El Ministerio de Salud detalló que 724 pacientes se encuentran actualmente en aislamiento y en hospitales, y agregó que está intensificando los esfuerzos de respuesta en las zonas de salud afectadas.

“Las capacidades de atención y apoyo a los pacientes se están consolidando, con 22 nuevas recuperaciones registradas en 24 horas”, indicó el Ministerio.

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