Expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, recibe ‘indulto total y completo’ de EU

El expresidente fue declarado culpable el año pasado por un jurado estadounidense de conspirar para importar cocaína a EE. UU. Cumple una condena de 45 años.

El presidente Donald Trump anunció el viernes por la tarde su intención de conceder “un indulto total y completo” al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien el año pasado fue declarado culpable por un jurado estadounidense de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos en un amplio caso de narcotráfico.

El anuncio del indulto se produjo en un par de publicaciones en las redes sociales de Trump, quien se ha pronunciado repetidamente sobre las próximas elecciones del domingo en dicho país. Ya había respaldado a un candidato, un exalcalde del conservador Partido Nacional llamado Nasry “Tito” Asfura.

“Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo de Honduras”, escribió Trump, quien pasaba el fin de semana festivo en su complejo turístico de Mar-a-Lago.

Asfura, que pertenece al mismo partido que Hernández, dedicó gran parte de una contienda electoral muy disputada a cortejar a líderes en Washington, incluidos miembros del círculo íntimo de Trump. La causa de Hernández, quien también fue condenado por posesión y conspiración para poseer “artefactos destructivos”, incluidas ametralladoras, ha sido abordada por separado por figuras como Roger Stone, el agente político conservador.

El anuncio del indulto de un líder condenado por un caso de conspiración para el narcotráfico se produjo en un momento en que el gobierno de Trump ha lanzado una agresiva campaña militar en el Caribe, la cual describe como una operación antidrogas. Más de 80 personas han muerto desde principios de septiembre en ataques contra embarcaciones que, según las autoridades estadounidenses, transportaban drogas. Han aportado pocas pruebas que sustenten esa afirmación, y legisladores estadounidenses de ambos partidos y expertos han cuestionado la legalidad de los ataques.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

“FELICIDADES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO”, escribió Trump en una de sus publicaciones del viernes, minutos después de regresar a Mar-a-Lago tras pasar el día en su cercano club de golf. “¡HAZ A HONDURAS GRANDIOSO DE NUEVO!”.