Fabricante taiwanés de chips TSMC promete otros 100 mil millones para ampliar capacidad en EU

HONG KONG.— El importante fabricante taiwanés de chips informáticos TSMC anunció el jueves que planea invertir otros 100 mil millones de dólares para ampliar su capacidad de producción en Estados Unidos.

El compromiso revisó al alza su previsión de ingresos anuales tras registrar beneficios récord gracias a la demanda desbocada impulsada por el auge de la inteligencia artificial.

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TSMC, o Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., es un proveedor clave de Nvidia y Apple. Anteriormente ya se había comprometido a invertir 165 mil millones de dólares en Estados Unidos para construir plantas en Arizona, donde tiene previstas seis instalaciones de fabricación.

C.C. Wei, presidente y director ejecutivo de TSMC, indicó en la conferencia trimestral de resultados de la empresa el jueves que se compromete a invertir otros 100 mil millones de dólares en Arizona.

TSMC reportó el jueves un beneficio neto récord de 706 mil 600 millones de nuevos dólares taiwaneses (22 mil millones de dólares) en el trimestre de abril a junio, lo que supone un 77% más que un año antes y supera las previsiones de los analistas.

La empresa, que es el mayor fabricante de chips por encargo del mundo, anunció un incremento en su presupuesto anual de gasto de capital a entre 60 mil millones y 64 mil millones de dólares para este año, frente a la estimación anterior de entre 52 mil millones y 56 mil millones de dólares.

A medida que la demanda relacionada con la inteligencia artificial sigue aumentando, TSMC ha ampliado plantas de fabricación de chips en Estados Unidos, Japón y Taiwán, con el objetivo de producir más semiconductores avanzados de 3 nanómetros que se utilizan en celulares inteligentes y productos de IA.