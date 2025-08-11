Fallece Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia de Colombia, tras ser baleado en un mitin político hace 2 meses
Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial colombiano, falleció tras permanecer hospitalizado por heridas de bala sufridas en un mitin
El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay murió la madrugada del lunes a los 39 años, luego de permanecer dos meses en cuidados intensivos tras ser víctima de un ataque armado en un acto público en junio. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la noticia a través de redes sociales, mientras la clínica donde estaba internado informó que el deceso ocurrió a la 1:56 de la mañana, hora local (00:56 en Ciudad de México).
Uribe Turbay había ingresado el 7 de junio a la Fundación Santa Fe de Bogotá con heridas graves en la cabeza, provocadas por disparos realizados por un menor de 15 años durante un mitin en un barrio popular de la capital colombiana. En ese momento, el legislador se encontraba en campaña como precandidato presidencial, representando a la oposición.
FUNDACIÓN SANTA FE CONFIRMAN FALLECIMIENTO DE MIGUEL URIBE TURBAY
En una comparecencia ante los medios a las 6:20 de la mañana (hora local), el doctor Adolfo Llinás, director médico de la Fundación Santa Fe, dio lectura al comunicado oficial sobre el fallecimiento.
“La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la mañana. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay, en todas las áreas de la institución, trabajó incansablemente durante dos meses desde su ingreso, gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, este es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, señaló.
Según el centro médico, el político había presentado signos de recuperación a mediados de julio, logrando iniciar un proceso de neurorehabilitación tras varias cirugías e intervenciones. Sin embargo, el sábado previo a su fallecimiento sufrió una nueva hemorragia cerebral que complicó su estado.
ESPOSA DE MIGUEL URBE EMITE MENSAJE CONMOVEDOR DE DESPEDIDA
Horas después de que se confirmara la noticia, su esposa, María Claudia Tarazona, publicó un mensaje de despedida en Instagram junto a una fotografía de ambos.
“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió.
Uribe deja un hijo pequeño y tres hijas adolescentes, hijas de Tarazona.
¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ATENTADO CONTRA MIGUEL URIBE, EN DONDE FUE HERIDO DE BALA?
El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio durante un evento de campaña en un barrio popular de Bogotá. Un adolescente de 15 años le disparó tres veces, dos de ellas en la cabeza. Las autoridades no han establecido los motivos del ataque.
En las semanas posteriores, la Policía Nacional de Colombia detuvo a varios presuntos implicados. Entre ellos se encuentra Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, señalado como autor intelectual del crimen y capturado en julio en Bogotá. También fue arrestada Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, acusada de entregar el arma al menor y facilitar la logística del atentado, así como otros cinco individuos presuntamente vinculados a la planeación.
Miguel Uribe Turbay era abogado por la Universidad de Los Andes y contaba con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Su carrera política inició de manera temprana. A los 25 años fue elegido concejal de Bogotá por el Partido Liberal. Desde entonces, se distinguió como una voz crítica y se consolidó como una figura relevante dentro de la derecha política colombiana.
En el Senado, Uribe Turbay fue uno de los principales opositores del actual gobierno de Gustavo Petro. Su proyección política lo había posicionado como un contendiente importante en la carrera presidencial de Colombia.