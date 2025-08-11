$!Fallece Miguel Uribe Turbay, candidato a la presidencia de Colombia, tras ser baleado en un mitin político hace 2 meses

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay murió la madrugada del lunes a los 39 años, luego de permanecer dos meses en cuidados intensivos tras ser víctima de un ataque armado en un acto público en junio. Su esposa, María Claudia Tarazona, confirmó la noticia a través de redes sociales, mientras la clínica donde estaba internado informó que el deceso ocurrió a la 1:56 de la mañana, hora local (00:56 en Ciudad de México).

Uribe Turbay había ingresado el 7 de junio a la Fundación Santa Fe de Bogotá con heridas graves en la cabeza, provocadas por disparos realizados por un menor de 15 años durante un mitin en un barrio popular de la capital colombiana. En ese momento, el legislador se encontraba en campaña como precandidato presidencial, representando a la oposición.

FUNDACIÓN SANTA FE CONFIRMAN FALLECIMIENTO DE MIGUEL URIBE TURBAY

En una comparecencia ante los medios a las 6:20 de la mañana (hora local), el doctor Adolfo Llinás, director médico de la Fundación Santa Fe, dio lectura al comunicado oficial sobre el fallecimiento.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido a la 1:56 de la mañana. El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay, en todas las áreas de la institución, trabajó incansablemente durante dos meses desde su ingreso, gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos, este es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, señaló.

Según el centro médico, el político había presentado signos de recuperación a mediados de julio, logrando iniciar un proceso de neurorehabilitación tras varias cirugías e intervenciones. Sin embargo, el sábado previo a su fallecimiento sufrió una nueva hemorragia cerebral que complicó su estado.