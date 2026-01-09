Familia de Trump solicita licencia bancaria en EU

World Liberty Financial, el principal proyecto de criptomonedas de la familia Trump, anunció que una de sus filiales solicitó una licencia bancaria, sumándose a una oleada de empresas de este tipo que buscan un acceso más amplio a las finanzas tradicionales, destacó el diario The Wall Street Journal (WSJ).

TE PUEDE INTERESAR: Trump asegura que iniciará ataques ‘en tierra’ contra cárteles que ‘dirigen México’

La empresa World Liberty Trust presentó su solicitud ante la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro que otorga licencias, regula y supervisa bancos.

A decir del diario estadounidense, una licencia bancaria permitiría a World Liberty emitir y resguardar USD1, la stablecoin (moneda estable) respaldada por dólares que lanzó la empresa el año pasado.

Contexto del sector

Esta solicitud se presenta después de que la administración Trump aprobó, en diciembre, solicitudes de licencias bancarias de firmas como BitGo, así como de Fidelity Digital Assets, Circle Internet Group, Ripple y Paxos.

Según el WSJ, los bancos fiduciarios se diferencian de los tradicionales en que, por lo general, no pueden captar depósitos ni otorgar créditos. No obstante, diversos grupos de cabildeo bancario han argumentado que conceder licencias fiduciarias a estas plataformas podría socavar la credibilidad de dicha figura legal.

El rol de la familia Trump

El presidente Trump ayudó a lanzar World Liberty a finales de 2024 como un proyecto diseñado para conectar a inversionistas en criptomonedas interesados en prestar, pedir prestado y comerciar entre sí. Sin embargo, las funciones de crédito, préstamo y operación aún no están disponibles para el público.

Críticos del sector han señalado que tanto World Liberty como la stablecoin USD1 representan un importante conflicto de interés para el mandatario.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma haber cancelado la segunda ola de ataques contra Venezuela

Por su parte, Zach Witkoff, quien se perfila para ser el presidente de World Liberty Trust, aseguró que el presidente Trump y su familia tienen una participación sin derecho a voto en la compañía fiduciaria. Asimismo, afirmó que no fungirán como ejecutivos ni ejercerán el control cotidiano del negocio.

Witkoff cofundó World Liberty Financial junto con los tres hijos del presidente: Eric Trump, Donald Trump Jr. y Barron Trump.