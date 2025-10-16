Famosa modelo italiana es apuñalada más de 20 veces por su novio quien intentó quitarse la vida después del ataque

Una modelo italiana y estrella de reality shows fue presuntamente apuñalada más de 20 veces por su novio mayor y adinerado durante una acalorada discusión en el balcón de su apartamento.

Pamela Genini, de 29 años, fue encontrada muerta dentro de su apartamento de Milán el martes por la noche después de que los vecinos informaran haber escuchado gritos y súplicas desesperadas de ayuda, según el periódico italiano Il Giorno.

Genini había estado discutiendo con su novio, Gianluca Soncin, de 52 años, cuando la confrontación se volvió violenta, informó el medio.

Cuando llegó la policía, un vecino en un balcón cercano gritó para llamar su atención sobre lo que estaba sucediendo dentro del apartamento del último piso de Genini.

Los oficiales derribaron la puerta justo cuando Soncin detuvo su ataque, según el medio.

La joven modelo fue declarada muerta en el lugar del incidente.

Soncin supuestamente se cortó el cuello dos veces en un aparente intento de suicidio, pero fue estabilizado y trasladado al Hospital Niguarda de Milán en estado crítico y bajo supervisión policial.

Las autoridades dijeron que Genini había sido apuñalado 24 veces antes de que llegaran los oficiales.

Soncin ha sido acusado de asesinato agravado por acoso, premeditación y feminicidio.

En Italia, el feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por motivos de género o violencia doméstica y se procesa como una forma agravada de homicidio.

Los investigadores interrogaron a los vecinos, varios de los cuales presuntamente presenciaron el ataque desde un edificio contiguo. Otros afirmaron haber visto a un hombre irrumpir en el apartamento justo antes del crimen.

Un testigo declaró a Il Giorno que oyó a Genini gritar “¡Socorro! ¡Socorro!” momentos antes de que la mataran.

Un amigo de la víctima dijo a los oficiales que la relación de la pareja había sido inestable durante meses y que ella había estado planeando dejarlo.

Genini, quien modeló en campañas de alta costura en Milán, cofundó la marca de trajes de baño SheLux y dirigió un negocio inmobiliario de lujo. También apareció en el reality show italiano de citas “La Isla de Adán y Eva”, donde los concursantes participan desnudos.

La modelo convertida en empresaria a menudo mostraba su glamoroso estilo de vida en Instagram, publicando fotos de vacaciones en Portofino y apariciones en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, informó Il Giorno.

Había estado saliendo con Soncin, un hombre de negocios italiano rico y bien conectado, durante más de un año antes del asesinato.

Soncin fue arrestado por la policía financiera de Palermo en 2010 en relación con una operación que desmanteló una red que operaba entre Alemania e Italia acusada de vender cientos de coches de lujo a precios artificialmente bajos y evadir impuestos a través de facturas falsas, según Il Giorno.

No está claro si Soncin fue alguna vez condenado por fraude en ese caso.