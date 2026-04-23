$!FBI arresta a 43 presuntos integrantes de la Mexican Mafia en Estados Unidos

Autoridades federales de Estados Unidos informaron sobre la detención y procesamiento de 43 presuntos integrantes y asociados de la pandilla carcelaria conocida como Mexican Mafia, acusados de participar en una serie de delitos graves en el condado de Orange, California, entre ellos narcotráfico, secuestro, extorsión, agresión y asesinato. De acuerdo con el Federal Bureau of Investigation (FBI) y el Departamento de Justicia, 25 de los implicados fueron arrestados en un operativo reciente, mientras que el total de personas imputadas incluye a miembros que ya se encontraban bajo custodia en centros penitenciarios. Las acusaciones fueron formalizadas mediante tres procesos federales que contemplan un total de 66 cargos.

FBI COMPARTE LA IDENTIDAD DE ALGUNOS DE LOS DETENIDOS Entre los detenidos se encuentran Jaime Alvarado, de 42 años, alias “Junior” y “Brian Barbas”; Karina Cesena, de 32 años; y Mario Flores, de 40 años, alias “Happy”. Asimismo, autoridades señalaron que otros presuntos integrantes de alto rango, como Luis Cárdenas, alias “Gangster” o “Pops”, y José Antonio Ochoa Madrigal, alias “Sparky”, ya estaban recluidos y comparecerán ante la justicia en las próximas semanas. El Primer Fiscal Auxiliar de Estados Unidos, Bill Essayli, declaró que “los pandilleros que asesinan, extorsionan, secuestran y trafican con drogas y armas de fuego representan una amenaza para nuestras comunidades y nuestra forma de vida”, y añadió que “las detenciones de hoy ponen de manifiesto la continua cooperación entre las fuerzas del orden federales y locales contra los delincuentes violentos”. Por su parte, Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, señaló que “los acusados de operar su propio ‘paraíso de gánsteres’ en el condado de Orange [...] están rindiendo cuentas hoy”, y destacó que el trabajo conjunto de las autoridades ha contribuido a reforzar la seguridad en la región.

FBI IDENTIFICA ESTRUCTURA CRIMINAL Y MODO DE OPERACIÓN DE LA MAFIA MEXICANA Las investigaciones indican que la organización operaba una estructura delictiva compleja que incluía el tráfico de drogas como fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína, además de la gestión de negocios de apuestas ilegales y redes de extorsión. Según las autoridades, también se utilizaban moteles, residencias y centros comerciales como puntos de operación. El jefe de policía de Anaheim, Manny Cid, afirmó que “este tipo de actividad delictiva tiene un impacto directo en nuestros barrios y en nuestros residentes”, mientras que el jefe de policía de Santa Ana, Robert Rodríguez, señaló que “estas detenciones envían un mensaje claro: el crimen organizado y la violencia no serán tolerados”. De acuerdo con la acusación principal, Luis Cárdenas habría supervisado las actividades de la organización desde prisión entre junio de 2024 y abril de 2026, utilizando aplicaciones de mensajería cifrada en teléfonos celulares de contrabando para dirigir operaciones en el exterior. Bajo su mando, otros integrantes ejecutaban órdenes relacionadas con secuestros, agresiones y distribución de narcóticos.

MAFIA MEXICANA COBRABA ‘IMPUESTOS’ A NEGOCIOS ILEGALES Las autoridades detallaron que la organización también imponía “impuestos” a negocios ilegales y utilizaba la violencia para garantizar su control. En uno de los casos documentados, ocurrido el 3 de febrero de 2025, dos presuntos integrantes asesinaron a una persona en un motel de Anaheim con el objetivo de ascender dentro de la estructura criminal. Asimismo, el 14 de marzo de 2025, varios de los acusados habrían ordenado el secuestro y agresión de una persona vinculada a un establecimiento controlado por la organización. Ambos delitos podrían implicar penas de cadena perpetua en caso de ser comprobados en tribunales federales. AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS ASEGURAN DROGAS, ARMAS Y DINERO EN EFECTIVO Como parte de esta investigación, las autoridades incautaron aproximadamente cuatro kilogramos de fentanilo, más de 54 kilogramos de metanfetamina, además de heroína, cocaína, 25 armas de fuego y más de 30 mil dólares en efectivo. El agente especial interino de la División de Investigación Criminal del IRS, Darren Lian, explicó que “nuestros agentes siguieron el rastro del dinero a través de los ingresos del narcotráfico, los esquemas de extorsión y las operaciones de juego ilegal”, lo que permitió identificar la estructura financiera de la organización.

PROCESO JUDICIAL CONTRA LA MAFIA MEXICANA SE ENCUENTRA EN CURSO Las autoridades subrayaron que una acusación formal contiene alegaciones y que todas las personas imputadas se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal. En caso de ser hallados responsables, los acusados podrían enfrentar condenas que incluyen décadas de prisión federal o cadena perpetua. El caso es investigado de manera conjunta por diversas agencias, entre ellas el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA), corporaciones policiales locales y dependencias federales, mientras que el proceso judicial continuará en tribunales de distrito en California.

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