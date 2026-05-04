Fentanilo es catalogado como arma de destrucción masiva por Estados Unidos

Estados Unidos dio a conocer su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, un documento que marca un giro relevante en la forma de abordar el tráfico de drogas. Entre los puntos más destacados está la clasificación del fentanilo como “ arma de destrucción masiva” (Weapon of Mass Destruction), un término que redefine el alcance legal y político del combate contra este opioide sintético.

Fentanilo como arma de destrucción masiva: qué implica

La designación del fentanilo bajo esta categoría no es menor. Tradicionalmente, este concepto ha sido reservado para amenazas como armas químicas, biológicas o nucleares. Su uso en la estrategia antidrogas implica que el fenómeno deja de ser tratado únicamente como un problema de salud pública o crimen organizado.

Un cambio en el enfoque de seguridad

Con este nuevo marco, el gobierno estadounidense plantea que el tráfico de fentanilo representa una amenaza directa a la seguridad nacional, lo que abre la puerta a herramientas más amplias de actuación. Entre ellas destacan:

- Uso de instrumentos diplomáticos, económicos e incluso de inteligencia

- Coordinación interinstitucional con agencias como DEA, FBI, DHS y CBP

- Integración de información en centros de análisis vinculados al combate al terrorismo

Además, la estrategia señala que diversas organizaciones criminales, incluidos cárteles, son consideradas organizaciones terroristas extranjeras, lo que amplía las facultades para su persecución.