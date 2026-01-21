Financial Times: disputa de Trump sobre Groenlandia descarrila un acuerdo para Ucrania

/ 21 enero 2026
    Financial Times: disputa de Trump sobre Groenlandia descarrila un acuerdo para Ucrania
    Un cráter de una bomba aérea se ve en primer plano sobre casas privadas destruidas tras un ataque aéreo ruso en Járkov, Ucrania, el lunes 19 de enero de 2026. Foto: AP/Andrii Marienko
EFE
por EFE

El anuncio entorno a un paquete de 800 mil mdd, que Ucrania, Europa y EU podrían acordar esta semana en Davos se retrasó

LONDRES- La oposición de los países europeos al objetivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de adquirir Groenlandia y a su iniciativa de la Junta de Paz ha interrumpido los planes para facilitar un paquete de apoyo económico para la Ucrania de posguerra, informa este miércoles el Financial Times (FT).

El anuncio previsto de un paquete de 800 mil millones de dólares, que Ucrania, Europa y EE.UU. podrían acordar esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) ha sido retrasado, agrega el FT.

“Nadie está de humor para montar un gran espectáculo en torno a un acuerdo con Trump en este momento”, declaró un funcionario al Financial y puntualizó que las disputas sobre Groenlandia y la Junta de Paz para supervisar el desarrollo del alto el fuego en Gaza son centro de atención en Davos en vez de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el martes que viajaría a Davos solo si los documentos sobre garantías de seguridad con EE.UU. y un plan de prosperidad estaban preparado para su firma.

Ese plan está pensado para facilitar a Kiev apoyo a largo plazo para la reconstrucción y la recuperación de Ucrania después de alcanzarse un alto el fuego en la guerra entre Ucrania y Rusia.

