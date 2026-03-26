Financial Times precisa que Rusia envía drones, alimentos y medicinas a Irán; Kremlin lo rechaza

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Internacional
/ 26 marzo 2026
    Financial Times precisa que Rusia envía drones, alimentos y medicinas a Irán; Kremlin lo rechaza
    Los iraníes guardan luto durante el funeral de las víctimas del conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, en el cementerio Behesht Zahra, en el sur de Teherán, Irán. EFE/EPA/Abedin Taherkenareh
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por EFE

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Según expertos citados por el FT, Irán ha lanzado más de 3 mil drones de ataque unidireccionales desde el inicio del conflicto

LONDRES- Rusia está cerca de completar un envío escalonado de drones, medicinas y alimentos a Irán para respaldar a su aliado en la guerra con Estados Unidos e Israel, según publica este jueves el diario ‘Financial Times’, que cita “fuentes de inteligencia occidentales·.

Altos funcionarios iraníes y rusos iniciaron conversaciones secretas sobre la entrega de drones pocos días después de los ataques contra Teherán iniciados el 28 de febrero, y se espera que los envíos concluyan a finales de este mes, según el FT.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/alista-el-pentagono-distintas-opciones-militares-para-asestar-el-golpe-final-en-la-guerra-contra-iran-EP19703142

Si se confirma, la entrega de drones sería “la primera evidencia de que Moscú ha proporcionado apoyo letal a Irán desde el inicio de la guerra”, señala el periódico.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que “hay muchas falsedades circulando”, pero admitió que Rusia mantiene “un diálogo continuo con el liderazgo iraní”.

Moscú ha reconocido además que ha remitido ayuda humanitaria, incluyendo más de 13 toneladas de medicinas enviadas a través de Azerbaiyán, de acuerdo con el diario.

Según expertos citados por el FT, Irán ha lanzado más de 3 mil drones de ataque unidireccionales desde el inicio del conflicto, y busca mejorar sus sistemas con la tecnología rusa.

Rusia ya ha facilitado a Teherán “información de inteligencia, imágenes satelitales y datos de objetivos” y, desde 2023, produce drones basados en diseños iraníes, modificados para evadir defensas aéreas y transportar cargas más pesadas, añade el periódico.

Irán también habría solicitado sistemas de defensa aérea más avanzados, incluido el S-400, pero Moscú supuestamente rechazó la petición por temor a “una escalada de tensiones con EE.UU.” y por la complejidad del entrenamiento militar requerido, según dijeron las fuentes al rotativo.

EL KREMLIN DESMIENTE

El Kremlin desmintió este jueves las informaciones de la prensa occidental que sostienen que Rusia suministra drones a Irán en pleno conflicto en Oriente Medio.

“Hay muchas falsedades en los medios de comunicación en este momento. Incluso las publicaciones más respetadas no se abstienen de publicarlas. No les presten atención”, sostuvo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Hoy, el ‘Financial Times’, citando fuentes de inteligencia occidentales, acusó a Moscú de estar cerca de completar un envío escalonado de drones, medicinas y alimentos a Teherán para respaldar a su aliado en la guerra con Estados Unidos e Israel.

La parte rusa reconoció recientemente que envió ayuda humanitaria a través de Azerbaiyán al país persa, que bloqueó el estrecho de Ormuz. El cargamento incluía más de 13 toneladas de medicinas.

Anteriormente, ya surgieron acusaciones de que Rusia compartió información de inteligencia sobre los despliegues de tropas estadounidenses, algo que fue utilizado por las fuerzas iraníes para golpear las posiciones enemigas.

Por otro lado, Irán suministró a Rusia drones que sirvieron para golpear Ucrania y cuya producción ha localizado en suelo nacional.

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